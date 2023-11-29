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30 лет независимости Казахстана

Сколько граждан смогут получать новую специальную соцвыплату в Казахстане

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Деньги в трудовой книжке.
Трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы, работающие во вредных условиях труда, будут получать новую спецсоцвыплату. По данным Минтруда, в 2024 году ее могут назначить более 37 тыс. человек. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане с нового года начнут выплачивать специальную социальную выплату гражданам предпенсионного возраста, занятым на вредных производствах, за которых в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) не менее семи лет уплачивались обязательные профессиональные пенсионные взносы.

Ее казахстанцы будут получать с 55 лет и до выхода на пенсию. При этом, как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, такую соцвыплату будут назначать только тем работникам, которые уйдут с вредного производства. При этом они могут выбрать более легкую работу или вовсе выйти на заслуженный отдых.

Средняя выплата в 2024 году, по предварительным данным, составит более 208 тыс. тенге. Но ее точный размер для каждого работника будет зависеть от накоплений в ЕНПФ. В индивидуальных случаях он может достигать 400 тыс. тенге.

В целом специальная социальная выплата будет состоять из нескольких компонентов и осуществляться из четырех источников:

  • из республиканского бюджета – в размере 2 прожиточных минимумов (1 ПМ в 2024 году по предварительным данным будет составлять 43 407 тенге);
  • из компаний по страхованию жизни – в размере 1 ПМ;
  • за счет средств работодателей – в размере 1 ПМ;
  • за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из ЕНПФ.

С учетом роста расчетных показателей размер спецсоцвыплаты будет ежегодно увеличиваться. Как и число работников, которые смогут на нее претендовать. В следующем году потенциальных получателей будет порядка 37 тыс., в 2025 году – более 42 тыс., а в 2026 году – более 47 тыс. человек.

В их число войдут работники более 2 тыс. производств, работ и профессий, которые отличаются вредными условиями труда. Таким образом, новая соцвыплата будет полагаться казахстанцам, работающим в 19 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2048187-skolko-grazhdan-smogut-poluchat-novuyu-spetsialnuyu-sotsvyplatu-v-kazahstane/

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