Сколько граждан смогут получать новую специальную соцвыплату в Казахстане

Казахстанцы, работающие во вредных условиях труда, будут получать новую спецсоцвыплату. По данным Минтруда, в 2024 году ее могут назначить более 37 тыс. человек. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане с нового года начнут выплачивать специальную социальную выплату гражданам предпенсионного возраста, занятым на вредных производствах, за которых в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) не менее семи лет уплачивались обязательные профессиональные пенсионные взносы.

Ее казахстанцы будут получать с 55 лет и до выхода на пенсию. При этом, как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, такую соцвыплату будут назначать только тем работникам, которые уйдут с вредного производства. При этом они могут выбрать более легкую работу или вовсе выйти на заслуженный отдых.

Средняя выплата в 2024 году, по предварительным данным, составит более 208 тыс. тенге. Но ее точный размер для каждого работника будет зависеть от накоплений в ЕНПФ. В индивидуальных случаях он может достигать 400 тыс. тенге.

В целом специальная социальная выплата будет состоять из нескольких компонентов и осуществляться из четырех источников:

из республиканского бюджета – в размере 2 прожиточных минимумов ( 1 ПМ в 2024 году по предварительным данным будет составлять 43 407 тенге );

( в 2024 году по предварительным данным будет составлять ); из компаний по страхованию жизни – в размере 1 ПМ;

за счет средств работодателей – в размере 1 ПМ ;

; за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из ЕНПФ.

С учетом роста расчетных показателей размер спецсоцвыплаты будет ежегодно увеличиваться. Как и число работников, которые смогут на нее претендовать. В следующем году потенциальных получателей будет порядка 37 тыс., в 2025 году – более 42 тыс., а в 2026 году – более 47 тыс. человек.

В их число войдут работники более 2 тыс. производств, работ и профессий, которые отличаются вредными условиями труда. Таким образом, новая соцвыплата будет полагаться казахстанцам, работающим в 19 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.