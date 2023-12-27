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Сколько человек коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане

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Деньги. Монеты и банкноты.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Минимальная зарплата в Казахстане с 2024 года составит 85 тыс. тенге. Как подсчитали в Минтруда, повышение окладов затронет порядка 1,8 млн работников страны. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

С 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы (МЗП) будет увеличен с 70 тыс. тенге до 85 тыс. тенге. Таким образом, казахстанские работодатели, которые платят сотрудникам "минималку", обязаны будут увеличить им оклады.

Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, благодаря повышению МЗП денежные доходы вырастут у порядка 1,8 млн человек, работающих в разных сферах экономики, в том числе у 350 тыс. бюджетников.

Отметим, что повышение минимальной зарплаты, хоть и касается в первую очередь "низкооплачиваемых" работников, затронет и некоторых других граждан.

Например, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать оклады других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций.

Напомним, в Казахстане ведется разработка новой методики определения минимальной зарплаты. Ее планируют привязать к медианной зарплате в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2052889-skolko-chelovek-zatronet-povyshenie-minimalnoy-zarplaty-v-kazahstane/

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