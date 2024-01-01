Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Новые пенсии, налоги и страховки: какие законы начинают действовать с 1 января в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина складывает монеты в столбики
Столбики монет. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

Некоторые законы, которые были приняты в 2023 году, вступают силу с января 2024 года. Они затрагивают темы пособий, налогов, пенсии и так далее. Подробнее о них читайте в материале NUR.KZ.

С началом нового года в жизни казахстанцев произойдут некоторые изменения, которые фиксируются законодательными актами.

Так, основу для расчета различных выплат, платежей и взносов составляют новые показатели МРП, минимальной зарплаты, базовой пенсии и прожиточного минимума, установленные законом РК "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы".

Но есть и другие принятые законодательные акты. Рассмотрим наиболее интересные нововведения, которые начинают действовать с 1 января 2024 года.

Налоги

В новом году начинает действовать третий этап всеобщего декларирования – он затронет всех предпринимателей, владельцев компаний и их супругов.

Также еще в прошлом году президент РК подписал изменения в Налоговый кодекс, и теперь они вступают в силу. Новый текст кодекса предусматривает:

  • единый срок для сдачи декларации об активах и обязательствах по формам 250.00 и 270.00 – до 15 сентября;
  • отсрочка уплаты госпошлины в судах – она предоставляется на срок до одного года при наличии определенных оснований.

Напомним, что в текущем году перестает действовать Единый совокупный платеж (ЕСП), который могли оплачивать самозанятые казахстанцы. Вместо него арендодатели, предприниматели и прочие самозанятые лица теперь будут платить налоги по другим режимам.

Пенсия и пособия

С 1 января начинает действовать программа "Нацфонд – детям", в рамках которой всем несовершеннолетним гражданам будут поступать деньги за счет инвестиционного дохода фонда.

Мужчина считает на калькуляторе
Подсчет налогов. Иллюстративное фото: freepik.com
Также этом году некоторые казахстанцы начнут получать специальные социальные выплаты с 55 лет. Они присуждаются лицам, на счета которых работодатели платили обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) в течение последних семи лет.
Но при получении этих выплат работник должен прекратить трудовую деятельность на работах с вредными условиями труда, перейти на другую более легкую работу либо уйти на заслуженный отдых.

С этого года в Казахстане также будет введен обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). Благодаря ему в будущем казахстанцы смогут претендовать на новую пенсионную выплату, призванную заменить солидарную пенсию.

Страхование

С началом нового года для автовладельцев (а также других участников дорожного движения) станет доступен Европротокол – то есть можно будет оформить небольшое ДТП с ущербом до 100 МРП (369 200 тенге) и страховые выплаты без привлечения полиции.

Для этого потребуется согласие участников аварии и специальное мобильное приложение.

Также для владельцев транспортных средств изменится стоимость обязательного страхования (ОГПО) – в одних регионах оно будет дешевле, а в других ожидается подорожание.

Напомним, что теперь при смене документов (паспорта и удостоверения личности) у казахстанцев будут в добровольном порядке брать отпечатки пальцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2050797-novye-pensii-nalogi-i-strahovki-kakie-zakony-nachinayut-deystvovat-s-1-yanvarya-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.