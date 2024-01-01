Новые пенсии, налоги и страховки: какие законы начинают действовать с 1 января в Казахстане

Некоторые законы, которые были приняты в 2023 году, вступают силу с января 2024 года. Они затрагивают темы пособий, налогов, пенсии и так далее. Подробнее о них читайте в материале NUR.KZ.

С началом нового года в жизни казахстанцев произойдут некоторые изменения, которые фиксируются законодательными актами.

Так, основу для расчета различных выплат, платежей и взносов составляют новые показатели МРП, минимальной зарплаты, базовой пенсии и прожиточного минимума, установленные законом РК "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы".

Но есть и другие принятые законодательные акты. Рассмотрим наиболее интересные нововведения, которые начинают действовать с 1 января 2024 года.

Налоги

В новом году начинает действовать третий этап всеобщего декларирования – он затронет всех предпринимателей, владельцев компаний и их супругов.

Также еще в прошлом году президент РК подписал изменения в Налоговый кодекс, и теперь они вступают в силу. Новый текст кодекса предусматривает:

единый срок для сдачи декларации об активах и обязательствах по формам 250.00 и 270.00 – до 15 сентября;

отсрочка уплаты госпошлины в судах – она предоставляется на срок до одного года при наличии определенных оснований.

Напомним, что в текущем году перестает действовать Единый совокупный платеж (ЕСП), который могли оплачивать самозанятые казахстанцы. Вместо него арендодатели, предприниматели и прочие самозанятые лица теперь будут платить налоги по другим режимам.

Пенсия и пособия

С 1 января начинает действовать программа "Нацфонд – детям", в рамках которой всем несовершеннолетним гражданам будут поступать деньги за счет инвестиционного дохода фонда.

Подсчет налогов. Иллюстративное фото: freepik.com

Также этом году некоторые казахстанцы начнут получать специальные социальные выплаты с 55 лет. Они присуждаются лицам, на счета которых работодатели платили обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) в течение последних семи лет.

Но при получении этих выплат работник должен прекратить трудовую деятельность на работах с вредными условиями труда, перейти на другую более легкую работу либо уйти на заслуженный отдых.

С этого года в Казахстане также будет введен обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). Благодаря ему в будущем казахстанцы смогут претендовать на новую пенсионную выплату, призванную заменить солидарную пенсию.

Страхование

С началом нового года для автовладельцев (а также других участников дорожного движения) станет доступен Европротокол – то есть можно будет оформить небольшое ДТП с ущербом до 100 МРП (369 200 тенге) и страховые выплаты без привлечения полиции.

Для этого потребуется согласие участников аварии и специальное мобильное приложение.

Также для владельцев транспортных средств изменится стоимость обязательного страхования (ОГПО) – в одних регионах оно будет дешевле, а в других ожидается подорожание.

Напомним, что теперь при смене документов (паспорта и удостоверения личности) у казахстанцев будут в добровольном порядке брать отпечатки пальцев.