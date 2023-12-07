Не остаться с маленькой пенсией: чего ждать казахстанцам от нового взноса

С 2024 года работодателей обяжут выплачивать по 1,5% от ежемесячного дохода работников. Аналитики пытаются предсказать, как отреагирует рынок на допвзносы в пенсионный фонд, пишет сайт телеканала КТК.

Выплачивать проценты от ежемесячного дохода каждого сотрудника работодатели в Казахстане начнут с января. Такие новшества планировалось ввести еще в 2018 году. Но их казахстанцы встретили бурей негодования. Поэтому процесс был отложен на 5 лет.

Как сообщает телеканал, о нехватке денег в пенсионном фонде говорили давно. Особенно вопрос мог затронуть тех, кто в будущем может рассчитывать только на свои собственные накопления.

"По поводу этих платежей - просьб, обращений за консультацией - пока ажиотажа не наблюдаем. Предприниматели еще пока не обращаются.

Конечно, это дополнительная нагрузка для работодателей. Это постоянный учет. Это то, что просили у президента отменить. Но это такая система - видимо, придется платить. Поэтому придется работодателям все равно выплачивать", - говорит бухгалтер консалтинговой фирмы Айгуль Бижанова.

С нового года платить пенсионные взносы за каждого сотрудника работодатель должен будет из собственных средств. А это - 1,5% в 2024 году. Если брать минимальную зарплату в 85 тысяч тенге, то платеж составит 1275 тенге. К 2028 году процент дойдет до 5.

Предпринимателям, выплачивающим налоги единым платежом, платеж составит 7% в 2024 году, в 2028 - уже 19%. Между тем претендовать на эти деньги можно будет только выйдя на пенсию.

"Согласно Социальному кодексу, пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов работодателя, будут условно накопительными. Они не могут быть изъяты из ЕНПФ в виде единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий или для оплаты лечения.

А также не могут быть переведены в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем", - сообщила главный специалист департамента организации выплат и информирования АО ЕНПФ Гульнур Агайдарова.

Между тем в соцсетях казахстанцы выражают обеспокоенность тем, что работодатели могут полезть в карманы сотрудников вместо своих.

Эти опасения разделяют и аналитики: как вариант - либо часть зарплаты будут уводить в тень, оставляя официальной лишь минимальную зарплату в 85 тысяч, либо могут и вовсе вывести работника из штата, на договор. Тогда разбираться со всеми платежами сотруднику придется самому.

"Как бы ни пытались это дело заболтать и объяснить, что "Нет-нет-нет"… это дополнительный налог, государство хочет больше денег. В принципе, понятно почему: дефицитный бюджет, денег больше не становится, а очень хочется, государственный долг растет, Нацфонд заканчивается, эффективность экономики падает, реформы проводятся. Реформы - дорогостоящая штука: на все это нужны деньги", - считает финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

Платить работодателям придется за работников 48 лет и младше. Именно они при выходе на заслуженный отдых рискуют остаться с маленькой пенсией.

Источник: КТК

Ранее мы рассказывали, что с нового года работодатели будут обязаны уплачивать за своих работников новый пенсионный взнос, размер которого будет ежегодно увеличиваться. Кого это коснется, писали здесь.

Напомним, что изначально новый пенсионный взнос должны были ввести с 2023 года. Однако, чтобы избежать негативных последствий для экономики страны, было принято решение перенести запуск на год позже.

Стоит пояснить, что пенсионная система Казахстана является многоуровневой. Она состоит из базовой и солидарной пенсий, а также выплат из Единого накопительного пенсионного фонда.

Солидарная пенсия, или, как ее еще называют, выплата по возрасту, полагается только гражданам, которые имеют трудовой стаж до 1998 года сроком не менее шести месяцев. Сейчас она значительно больше базовой составляющей, однако с каждым годом все меньше казахстанцев могут претендовать на нее в полном объеме.

Новый пенсионный взнос как раз несет в себе задачу со временем заместить солидарную часть выплат, чтобы будущие пенсионеры могли рассчитывать на пенсию достойного размера.

На выплаты за счет ОПВР смогут претендовать только граждане, на условные счета которых данные платежи будут перечисляться в совокупности не менее 5 лет. Вкладчики, рожденные до 1975 года, и те, за кого не платились новые взносы, эти выплаты получать не будут.