Нацфонд Казахстана заработал по 300 долларов на каждого ребенка страны

В 2024 году казахстанские дети начнут получать часть средств из Нацфонда страны. На 1 декабря размер его инвестдохода составил почти 300 долларов на ребенка. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

С 2024 года всем несовершеннолетним детям, являющимся гражданами Казахстана, начнут поступать выплаты из Национального фонда страны. Первый транш проведут уже в феврале.

Отметим, что сумма будет зависеть от размера инвестиционного дохода, который удалось получить Нацфонду за год. При этом детям он будет передаваться не полностью, а только 50% от заработанной суммы. Тем не менее, чем больше удастся заработать, тем выше будут выплаты.

Согласно отчету Министерства финансов РК, по состоянию на 1 декабря 2023 года инвестиционный доход от управления фондом составил более 1,8 трлн тенге. Его половина, соответственно, составляет около 900 млрд тенге.

При этом, согласно данным Бюро национальной статистики, в 2023 году в стране насчитывалось более 6,7 млн человек в возрасте до 17 лет включительно.

Если разделить между ними половину полученного Нацфондом инвестдохода, то получится по 135 036 тенге в среднем на ребенка или примерно по 300 долларов, согласно текущему курсу – ведь все счета детей будут открыты в иностранной валюте.

Впрочем, это не значит, что сумма выплаты, которая впервые поступит на счета детей, окажется именно такой. При расчете ее размера будет учитываться не только количество несовершеннолетних граждан страны и инвестиционный доход за год.

Показатель будет усредняться за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году. То есть точную сумму мы узнаем только через два месяца.

Напомним, за время своего существования фонд показывал как прибыль, так и убытки. Однако за последние три года общая сумма средств на его счетах заметно снизилась.