"Нацфонд – детям": дату первых выплат назвали в Минфине

Вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков в СЦК рассказал, когда начнут производиться первые выплаты в рамках проекта "Нацфонд – детям", передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, когда детям начислят первые деньги в рамках проекта "Нацфонд – детям".

"Первые начисления поступят 1 февраля 2024 года. Программа запускается, как вы знаете, с 1 января 2024 года. Потребуется месяц для проведения расчетов, выявления суммы на одного ребенка.

Это простая арифметика: 50% инвестиционного дохода за 18 лет делится на количество детей до 18 лет. Тем самым выявляется сумма на одного ребенка. И это начисление будет производиться 1 февраля будущего года", — сказал Даурен Темирбеков.

Между тем, по его словам, казахстанцы, которым исполнится 18 лет после 1 февраля, имеют право обратиться через электронную платформу за снятием денег.

"Всем поступит единая сумма: и тем, кому 17, и тем, кому один год", — заверил спикер.

Он также прокомментировал, могут ли дети, которые будут получать выплаты на протяжении 18 лет жизни, рассчитывать на то, что на специальном счете накопится 3,5 тысячи долларов, как это было озвучено ранее.

"Эта сумма появилась из расчетов, исторических данных Нацфонда. Он был создан в 2000 году. И если брать историческую доходность, то сумма составляет примерно 3,5 тысячи долларов.

Но утверждать что такая сумма будет накоплена через 18 лет, нельзя. Она может быть и больше. Мы прилагаем все усилия, чтобы она стала больше. Нацбанк, как управляющий, ведет работу по повышению эффективности.

Эти деньги не будут лежать "мертвым грузом". Все деньги, которые будут начислены в следующем году, будут инвестироваться. На них также будет начисляться инвестиционный доход, храниться они будут в долларах в Нацфонде. После достижения 18 лет гражданин получит эту сумму в тенге через свой спецсчет. До этого времени они будут храниться в Нацфонде в долларах", — пояснил вице-министр.

Председатель правления АО “Единый накопительный пенсионный фонд Жанат Курманов добавил, что пенсионные активы работают на реальный сектор экономики, а средства инвестируются в проекты, которые реализуются в Казахстане.

Проект "Нацфонд - детям"

В сентябре 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением отчислять детям половину инвестиционных доходов.

Позже экс-пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай объяснил, что специальные счета будут открыты на имя всех детей, которым не исполнится 18 лет на момент вступления в действие данной нормы (2024 год). Он подчеркнул, что перечисления будут производиться до достижения ими совершеннолетия.

Также казахстанцев заверили, что средства из Нацфонда будут защищены от инфляции, а родители не смогут воспользоваться этими деньгами.

Было объявлено, что оператором счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках программы "Нацфонд – детям", станет Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

В начале 2023 года был поднят вопрос о том, может ли закрыться программа "Нацфонд – детям" из-за инвестиционных убытков, так как в 2022 году Национальный фонд Казахстана столкнулся с отрицательной инвестиционной доходностью. Тем не менее подчеркивалось, что программа "Нацфонд – детям" должна стартовать с 2024 года, поэтому текущие результаты в ней не будут учитываться.

Мы также рассказывали, в каких случаях выплаты детям по достижении 18 лет могут оказаться недоступными. В Минпросвещения сообщали, что средства из "Нацфонда – детям" нельзя будет использовать для оплаты обучения в колледжах.

В сентябре мажилис принял проект данного закона. Также там рассказали, сколько денег в будущем получат казахстанские дети.

В октябре депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты согласились с поправками сената по проекту "Нацфонд – детям".