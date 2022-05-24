Новый налог в 5% может заставить казахстанские компании работать "в серую", считают эксперты

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Государство собирается обязать работодателей платить дополнительные 5% за своих работников в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). Эксперты переживают о возможных негативных последствиях. Что может пойти не так, узнали журналисты NUR.KZ.

Деятельность ЕНПФ направлена на долгосрочные результаты, а не на получение одномоментной прибыли. В связи с этим работу фонда следует постоянно корректировать, чтобы она отвечала требованиям экономической повестки.

Минтруда на данный момент проводит работу по модернизации пенсионной системы РК до 2030 года. Первые изменения коснутся обязательных взносов.

С 1 января 2023 года предприниматели, за счет собственных средств, начнут платить дополнительные 5% в ЕНПФ на индивидуальные пенсионные счета своих работников. Такая ситуация, по мнению экспертов из Национальной палаты предпринимателей “Атамекен” (НПП), имеет свои риски.

В чем состоит риск

В данный момент на работодателей в Казахстане уже установилась высокая нагрузка на фонд оплаты труда. Сейчас за каждого работника предприниматель делает пять платежей:

индивидуальный подоходный налог;

социальный налог;

взносы в ЕНПФ;

отчисления в Государственный фонд социального страхования;

взносы и отчисления за обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС).

Общая нагрузка составляет 34%. Введение обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР) в размере 5%, вкупе с увеличенной ставкой ОСМС, доведет этот показатель до 41%.

Значительное повышение налоговой нагрузки может заставить бизнес уйти "в тень". Как считает директор департамента по вопросам занятости НПП Айдана Тогизбаева, введение нового обязательного платежа может заставить работодателей искать способы сократить издержки.

Один из вариантов - снижение заработной платы сотрудников на 5%, что может вызвать социальную напряженность.

“Одна из важных задач ЕНПФ - охват населения накопительной пенсионной системой. Однако предложенная мера эту цель не решает. По предварительным данным, из 8,8 млн занятых казахстанцев почти 4 млн – неформально занятые. Часть из них перекредитована, и из-за коллекторов и судебных исполнителей скрывают доходы и предпочитают зарплату в конверте. Увеличение пенсионных выплат в будущем не заставит этих работников выйти из тени”, - рассказала Айдана Тогизбаева.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Кроме того, по словам экспертов, условно-накопительный принцип ОПВР подразумевает, что деньги будут направлены на выплаты всех пенсий. Такое положение меняет сущность зарплаты и может демотивировать работника.

Впрочем, данное положение находится под вопросом. В Минтруда до сих пор обсуждают механизм работы ОПВР.

Стоит отметить, что идея ввести обязательные пенсионные взносы работодателя в размере 5% не является новой. Соответствующий закон был принят еще 2 августа 2015 года. Внедрить систему планировали в 2018 году, однако из-за введения ОСМС сроки запуска было решено перенести.

Национальная палата предпринимателей еще в 2014 году организовывала широкое обсуждение введения нового пенсионного взноса, и по итогу подготовила отрицательное заключение по этому вопросу.

“Сроки введения в действие данных поправок были перенесены на 2020 год. При принятии данной отлагательной нормы президент поручил создать рабочую группу и вернуться к пересмотру пенсионной системы. Однако данное поручение было выполнено не в полной мере. Норма о введении ОПВР предусмотрена и в концепции проекта Социального кодекса, на которую "Атамекен" в очередной раз дала отрицательное заключение”, - отметила директор департамента по вопросам занятости Айдана Тогизбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1970756-novyy-nalog-v-5-mozhet-zastavit-kazahstanskie-kompanii-rabotat-v-seruyu-schitayut-eksperty/