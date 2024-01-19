Почти 4 трлн тенге было изъято из ЕНПФ: куда потратили деньги

Казахстанцы могут изымать свои пенсионные накопления и тратить их на покупку жилья или лечение. За все время из ЕНПФ было изъято порядка 3,8 трлн тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

У Казахстанцев есть возможность использовать свои пенсионные накопления на улучшение жилищных условий или на оплату лечения.

Забрать деньги из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) можно только в том случае, если сумма накоплений превышает порог минимальной достаточности, соответствующий возрастной группе.

При этом с 2021 по 2024 год, как сообщили в ЕНПФ, казахстанцы подали порядка 1,9 млн заявлений на приобретение жилья и лечение, а смогли в итоге изъять порядка 3,8 трлн тенге.

Большая часть заявлений (1 453 904) была подана на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. Общая сумма изъятий составила 3,3 трлн тенге, а средняя сумма на одно заявление – 2,3 млн тенге.

Чаще всего вкладчики использовали свои накопления на покупку жилья за окончательный расчет (34,4%), пополнение жилищных строительных сбережений (21,5%), частичное погашение ипотеки (16%) и частичное погашение ипотеки по системе жилищных строительных сбережений (15,5%).

При этом порядка 500,3 млрд тенге в итоге было возвращено на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению и иным причинам.

Еще 477 866 заявлений было подано на использование накоплений для оплаты лечения на общую сумму в 419,3 млрд тенге. Средняя сумма изъятия составила примерно 880 тыс. тенге.

Почти все заявления (96,5%) были исполнены в целях получения стоматологических услуг, а порядка 2,5% – офтальмологические услуг. На остальные медицинские направления использовано около 1% пенсионных сбережений.

Вернулось в ЕНПФ 37,5 млрд тенге, которые так и не были использованы заявителями на лечение.

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также стоит отметить, что часть казахстанцев перевела средства частным управляющим инвестиционным портфелем (УИП), которые наравне с Национальным банком РК начали инвестировать накопления казахстанцев для получения дополнительного дохода.

За все время на эту цель было подано 20 110 заявлений от 14 928 человек на сумму 27,8 млрд тенге. В среднем в УИП переводили по 1,4 млн тенге.

Стоит отметить, что ранее для переводов денег управляющим действовали такие же пороги минимальной достаточности, что и при покупке жилья, однако с 1 июля 2023 года казахстанцы получили возможность переводить в УИП до 50% своих накоплений.

В итоге за июль-декабрь этим правом воспользовались 11 696 казахстанцев, переведя управляющим портфелем 18,8 млрд тенге. При этом ЕНПФ исполнил 14 087 заявлений на перевод.

В целом можно предположить, что казахстанцы продолжат изымать свои накопления и в 2024 году. По последним подсчетам, эта возможность в текущем году есть примерно у 200 тыс. казахстанцев, правда, не всем из них доступны серьезные суммы.