Действительно ли налоговые вычеты помогают сэкономить казахстанцам

Налоговые вычеты снижают сумму, с которой у казахстанцев снимают индивидуальный подоходный налог. Чем они больше, тем меньше денег удержат из зарплаты. О том, как это работает, читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Налоговые вычеты в Казахстане позволяют уменьшить налогооблагаемую базу и, как следствие, сумму индивидуального подоходного налога, удерживаемого с зарплаты.

Стандартный налоговый вычет составляет 14 МРП (55 048 тенге в 2025 году) и доступен всем, а для некоторых категорий граждан предусмотрен вычет в 882 МРП.

Дополнительные налоговые вычеты предусмотрены для многодетных семей, при оплате ипотеки и образования, что позволяет еще больше снизить налоговую нагрузку.

У многих казахстанцев в договорах прописаны зарплаты брутто, то есть сумма до удержания всех налогов и отчислений, а не зарплата, которую работник получает "на руки".

С каждой зарплаты удерживаются обязательные пенсионные взносы (ОПВВ) и взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС), а также списывается индивидуальный подоходный налог (ИПН) в размере 10%, а итоговая зарплата становится более "скромной".

Однако казахстанцы могут "спасти" свою зарплату, если применят налоговые вычеты.

Как работают налоговые вычеты

Как объясняют авторы медиа-портала FinGramota, налоговые вычеты – это способ уменьшить налогооблагаемую базу, благодаря чему снижается сумма индивидуального подоходного налога, удерживаемого с доходов физических лиц.

Если проще, налоговый вычет уменьшает сумму, с которой потом государство спишет ИПН, и чем он будет больше, тем меньше заберут денег с зарплаты работника.

Работает все по следующей схеме: с зарплаты снимают сначала обязательные пенсионные взносы и взносы на медицинское страхование, затем применяют налоговый вычет и только потом с полученной суммы забирают 10% подоходного налога.

Для понимания можно представить, что зарплата работника составляет 350 тыс. тенге. Перед тем, как ее выплатить, с нее забирают 10% ОПВ, то есть 35 тыс. тенге, и 2% ВОСМС, то есть 7 тыс. тенге.

В итоге остается 308 тыс. тенге. По логике ИПН в размере 10% должны снять именно с этой суммы, и тогда зарплата "на руки" составит 277,2 тыс. тенге.

Однако, благодаря налоговому вычету, итоговая сумма будет больше. Дело в том, что после удержания взносов будет применяться стандартный налоговой вычет, который равен 14 месячным расчетным показателям (МРП), то есть 55 048 тенге в 2025 году.

Таким образом, из зарплаты 350 тыс. тенге сначала минусуют 35 тыс. тенге ОПВ, 7 тыс. тенге ВОСМС и потом "в уме" отнимают 55 048 тенге налогового вычета. Итоговая сумма составит 252 952 тенге, и именно с нее спишут 10% ИПН.

То есть размер налога будет меньше, и казахстанец получит более высокую зарплату. В этом случае она будет равна 282 705 тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Можно ли сэкономить еще больше

Сэкономить 14 МРП может каждый казахстанец. Но есть еще один стандартный вычет в размере 882 МРП. Он предназначен для лиц с инвалидностью, ветеранов войны, родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, и некоторых других категорий граждан.

В этом случае вычет будет действовать точно также как и общий, но благодаря ему зарплата "на руки" станет больше – при окладе в 350 тыс. тенге работник получит 308 тыс. тенге, то есть ту сумму, которая была бы без ИПН. Если есть льготы по ВОСМС, то зарплата будет еще выше.

С 2025 года ввели дополнительный налоговый вычет для многодетных семей. Его размер составил 282 МРП, то есть 1 108 824 тенге в год:

для одного из родителей многодетной семьи – в размере 23 МРП ( 90 436 тенге ) за каждый месяц;

) за каждый месяц; для каждого родителя многодетной семьи – в размере 12 МРП (47 184 тенге) за каждый месяц.

То есть на такие суммы можно дополнительно уменьшить налогооблагаемую базу.

Важно учесть, что, согласно Налоговому кодексу, граждане могут применять сразу несколько вычетов. То есть многодетная семья может использовать стандартный и дополнительный одновременно, сэкономив еще больше.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как платить еще меньше налогов

Налоговые льготы на этом не заканчиваются. Казахстанцы могут сэкономить, если оплачивают ипотеку. Размер налогового вычета в этом случае составляет 118 МРП в год, то есть 463 976 тенге в 2025 году. Вычет будет действовать на проценты, которые работник выплачивает банку вместе с основным долгом.

Помимо ипотеки, такой же механизм существует и в сфере образования. Он также составляет 118 МРП, и его можно применить как при оплате образования за детей, так и за самого себя.

Чтобы применить вычеты, работник должен обратиться с такой просьбой к своему работодателю и предоставить документы, которые подтвердят право на налоговый вычет.

Для многодетных семей это свидетельства о рождении, для "ипотечников" – договор займа, график платежей с указанием процентов и квитанции об оплате, а при вычете за обучение – договор на оказание услуг и чеки, подтверждающие оплату.

При этом предельный размер общей суммы налогового вычета для многодетных семей и прочих вычетов, применяемых в 2025 году, не должен превышать 564 МРП (2 217 648 тенге).

Также напомним, что применение налоговых вычетов может нести и риски. Поэтому их нужно подтверждать всеми необходимыми документами.