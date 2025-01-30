Как может работать альтернатива ипотеке в Казахстане

В Казахстане рассматривают возможность гражданам брать автомобили и квартиры не в кредит, а в лизинг. Но у такой процедуры есть свои отличия. С ними ознакомились журналисты NUR.KZ.

Депутаты мажилиса приняли в работу законопроект, который даст возможность казахстанцам брать автомобили или жилье в лизинг. По мнению авторов проекта, такой механизм улучшит доступ граждан к финансовым инструментам и снизит их долговую нагрузку.

Если закон примут, то у населения страны может появиться альтернатива автокредитам и ипотекам. Как рассказывает портал "Крыша", несмотря на тот факт, что лизинг имеет много общего с кредитами, у него есть свои отличия.

Что общего между лизингом и кредитами: оба механизма подразумевают ежемесячные платежи за право пользования, например, автомобилем или квартирой, которые состоят из основного долга и процентов.

В чем отличия лизинга

При этом у лизинга есть принципиальное отличие. По сути, если взять квартиру в лизинг, это будет выглядеть как долгосрочная аренда с правом выкупа.

До выкупа владельцем жилья будет лизингодатель, то есть компания, которая оформила для гражданина лизинг. Именно она берет кредит в банке на покупку квартиры, уплачивает все налоги, страховку и прочее.

Уникальность лизинга заключается в том, что, когда срок аренды по договору закончится, квартиру можно выкупить либо отказаться от покупки.

"Лизингополучатель имеет право досрочно вернуть квартиру, то есть отказаться от аренды. При этом лизинговая компания может сделать возврат выплаченной стоимости за квартиру. Не возвращается только вознаграждение", – объясняют эксперты.

Таким образом, для многих казахстанцев лизинг может стать альтернативой ипотеке, которая подразумевает, что заемщик, который сразу становится собственником приобретаемого жилья, помимо долга и процентов, также берет на себя побочные расходы вроде налогов и страховки.

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