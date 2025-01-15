Сколько можно сэкономить через налоговую льготу для ипотечников в Казахстане

Налоговый вычет по вознаграждению поможет сэкономить казахстанцам, которые платят ипотеку, до 46 397 тенге в 2025 году. О том, как он работает и кому из граждан доступен, читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане с 2025 года действует налоговый вычет по ипотечным вознаграждениям для всех банков второго уровня, позволяющий заемщикам сэкономить до 46 397 тенге в год.

Максимальный размер вычета ограничен 118 МРП (463 976 тенге в 2025 году), и применяется только к сумме выплаченных процентов по ипотеке, а не к основному долгу.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предоставить соответствующие документы в бухгалтерию работодателя или налоговый орган, при этом выгоду получат только работники с "грязной" зарплатой в трудовом договоре.

В Казахстане применяются налоговые вычеты – льготы, которые помогают гражданам уменьшить налогооблагаемую базу своей зарплаты.

Такой способ сэкономить можно использовать в разных ситуациях, например, при наличии действующей ипотеки. В этом случае схема будет называться "Налоговый вычет по вознаграждениям".

Напомним, что ранее применять его могли только заемщики жилстройсбербанка, а с 2025 года – всех банков второго уровня.

Как объясняют аналитики портала "Крыша", такой вычет применяется только в том году, когда уплачены проценты. Например, если последний платеж по ипотеке за 2024 год заемщик сделал в январе 2025-го, то вычет он сможет оформить только за 2025 год.

Сколько можно сэкономить

Важно помнить, что кредит состоит из двух частей:

основной долг – сумма, которая была взята в кредит; вознаграждение банка – проценты, которые платит заемщик.

Именно по второй части можно получить вычет.

Например, ежемесячный платеж составляет 350 тыс. тенге, из них 150 тыс. – вознаграждение и 200 тыс. – основной долг. Налоговый вычет будет рассчитан только на первую сумму. Но и здесь есть свои ограничения.

Согласно Налоговому кодексу РК, максимальный размер для вычета по вознаграждениям не должен превышать 118 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 463 976 тенге в 2025 году.

Получается, что, если за год заемщик заплатил процентов на 350 тыс. тенге, то он сможет уменьшить налогооблагаемую часть своей зарплаты на всю эту сумму. Но, если платежи по вознаграждению, например, составят 500 тыс., то можно получить вычет только на 463 976 тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как применяют вычет

Как известно, из зарплат казахстанцем обычно удерживают обязательные пенсионные взносы и взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС). Далее оставшуюся сумму уменьшают на размер стандартного вычета, равного 14 МРП, и уже с полученной суммы забирают 10% в качестве ИПН.

Дополнительные налоговые вычеты, например по вознаграждениям по ипотеке, призваны еще больше уменьшить сумму, на основе которой будет рассчитываться ИПН. То есть, чем она будет меньше, тем меньший налог будет удержан.

Таким образом, если заемщик в год только по процентам платит за ипотеку 463 976 тенге, то он сможет сэкономить до 46 397 тенге в год. Если учесть, что жилищный заем оформляется на долгий срок, то общая сумма экономии может вырасти до миллиона тенге.

Как воспользоваться налоговым вычетом

Чтобы воспользоваться льготой, заемщик должен передать в бухгалтерию своего работодателя или в налоговый орган:

договор ипотечного займа;

график платежей с указанием суммы процентов (вознаграждений);

квитанции или другие документы, подтверждающие оплату процентов.

При этом важно учесть, что не все работники смогут получить выгоду. Дело в том, что налоговый вычет поможет сэкономить только тем казахстанцам, у которых в договорах указана зарплата до вычета налогов. Именно они смогут получить льготу и вернуть часть ИПН, который удерживается из зарплаты.

А вот если в договоре прописана "чистая" зарплата, то есть та сумма, которую работник получает "на руки", то сэкономить не получится – компания и так уплачивает все самостоятельно. Однако, если применить вычет, то можно помочь сэкономить работодателю.

Напомним, с начала 2025 года налоговый вычет также был введен для многодетных семей. Ранее эксперты подсчитали сумму, которую они могут сэкономить с помощью этой льготы.