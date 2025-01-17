Какие риски несут незаконные налоговые вычеты для казахстанцев

Увеличение зарплаты за счет налоговых льгот доступно многим казахстанцам. Однако, если они были оформлены путем обмана, то вернуть придется уже больше денег. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Налоговые вычеты позволяют казахстанцам увеличить получаемую на руки зарплату, но незаконное их оформление грозит серьезными последствиями.

При обнаружении неправомерного получения налоговых льгот сотрудником, ответственность ложится на него, а не на работодателя, если тот действовал добросовестно.

Специалисты рекомендуют тщательно проверять информацию в заявлениях на налоговые вычеты и консультироваться с налоговыми экспертами при возникновении вопросов.

Налоговые вычеты – это инструмент, благодаря которому можно снизить удержания с зарплаты по индивидуальному подоходному налогу (ИПН). Соответственно, увеличится получаемая на руки сумма денег.

В 2025 году казахстанцы могут применить вычеты на такие расходы, как ипотека в любом банке, обучение (свое и детей), лечение и добровольные пенсионные взносы. Для этого необходимо собрать подтверждающие документы и предоставить их работодателю.

Как сообщает Telegram-канал "ProНалоги Казахстан", иногда работодатели могут оформить "предварительный вычет" – то есть предоставить часть вычета, не дожидаясь всех подтверждающих документов.

При этом сотрудник обязан иметь фактическое право на данный вычет. Но если окажется, что работник ввел в заблуждение работодателя, то его могут ожидать неприятные последствия.

Выявление задолженности. Иллюстративное фото: maroke/Getty Images

Риски налогового обмана

Как отмечается в источнике, если работодатель действует добросовестно, соблюдая требования законодательства и опираясь на заявление сотрудника, то он не должен нести ответственность в случае, когда работник на самом деле не имел права на вычет.

"При проверке налоговая служба может потребовать с сотрудника вернуть неправомерно полученную сумму вместе с возможными санкциями.

Работодатель, в свою очередь, выполнил законные процедуры и не несет вину за некорректную информацию, предоставленную работником", – отмечается в источнике.

То есть ответственность будет возложена на сотрудника компании, который предоставил заявление и указал в нем неверные основания для вычета. Тем самым он незаконно получил налоговые льготы.

Поэтому следует внимательно проверять сведения и суммы, указанные в заявлении о применении налоговых вычетов. А работодателям рекомендуется заранее наладить систему проверки документов и регулярно обращаться к налоговым консультантам при возникновении вопросов.

Напомним, что ранее стало известно, как казахстанцы крадут деньги, выплачиваемые за переселение в другие регионы страны.

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