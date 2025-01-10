Ипотека и обучение: новые возможности для увеличения зарплаты доступны казахстанцам с 2025 года

С 1 января казахстанцы могут увеличить выдаваемую "на руки" зарплату, применив вычеты за оплату обучения (детей и собственное), а также за ипотеку во всех банках. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.
- С 1 января 2025 года в Казахстане расширены возможности налоговых вычетов, включая вычеты по ипотеке во всех банках и расходы на обучение.
- Налоговый вычет по ипотечным жилищным займам теперь доступен для кредитов, оформленных в любых банках второго уровня, с максимальным размером вычета до 463 976 тенге в год.
- Введен новый налоговый вычет на обучение, который позволяет вернуть часть расходов на образование (включая дошкольное, техническое, профессиональное и высшее) в пределах 463 976 тенге на 2025 год.
Налоговые вычеты – это льготы, которые позволяют снизить налоговые удержания с зарплаты или вернуть часть ранее уплаченных налогов.
С начала 2025 года в Налоговом кодексе РК появились некоторые изменения, которые также коснулись разделов 8 и 9, затрагивающих вопросы индивидуального подоходного налога (ИПН) и налоговых вычетов.
Отметим, что данные изменения были приняты ранее, но их действие отложили до 1 января 2025 года, согласно пункту 2 статьи 33 закона от 25 декабря 2017 года № 121-VI "О введении в действие Налогового кодекса РК".
До начала текущего года казахстанцы могли использовать три вида вычета по собственному заявлению к работодателю на расходы по:
- медицинским услугам;
- добровольным пенсионным взносам;
- вознаграждению по ипотеке, оформленной в жилищном строительном сберегательном банке.
Однако теперь появились новые возможности для снижения налогов, затрагивающие все виды ипотек и обучение.
Например, ранее мы описывали механизм вычетов для многодетных семей. Теперь рассмотрим другие виды льгот, которые действуют в текущем году.
Вычеты по ипотекам во всех БВУ
Согласно статье 351 Налогового кодекса, казахстанцы теперь могут применять налоговый вычет по расходам на оплату вознаграждения по ипотечным жилищным займам, оформленным в любых банках второго уровня (БВУ) и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций.
То есть теперь сумма удерживаемых налогов с зарплаты может быть уменьшена, так как казахстанцам вернут часть денег, потраченных на проценты по ипотеке во всех БВУ.
До 2025 года эта возможность действовала только по ипотечным займам в жилищном строительном сберегательном банке.
Размер вычета по вознаграждениям может достигать 118 МРП за календарный год, что равно 463 976 тенге в текущем году. Для его использования нужно обратиться с заявлением к работодателю и предоставить подтверждающие документы:
- договор ипотечного жилищного займа;
- график погашения ипотечного жилищного займа с выделением суммы вознаграждения;
- документ, подтверждающий погашение вознаграждения по такому займу.
В статье также отмечается, что налоговые вычеты применяются в том налоговом периоде, на который приходится наиболее поздняя из следующих дат:
- дата погашения вознаграждения по графику погашения ипотечного жилищного займа;
- дата оплаты вознаграждения.
А при оплате ипотеки в иностранной валюте пересчет расходов в тенге осуществляется по актуальному на дату осуществления платежа курсу.
Вычеты на обучение
В новой редакции Налогового кодекса также появилась статья 349 под названием "Налоговый вычет на обучение".
Теперь казахстанцы могут вернуть часть расходов, потраченных на казахстанское:
- дошкольное воспитание и обучение;
- техническое и профессиональное образование;
- послесреднее, высшее образование;
- дошкольное воспитание и обучение, послесреднее, высшее образование, осуществляемые в автономных организациях образования (их определение дано в пункте 1 статьи 291 Налогового кодекса).
То есть можно получить вычеты как за траты на свое обучение, так и за расходы на образование детей в возрасте до 21 года (если сами дети не воспользовались возможностью).
Сумма налогового вычета на обучение также не может превышать 118 МРП за календарный год (463 976 тенге на 2025 год).
А подтверждающими документами для его применения являются договор на оказание услуг и кассовый чек об их оплате.
Возврат расходов применяется в том налоговом периоде, на который приходится наиболее поздняя из следующих дат:
- дата получения услуг обучения;
- дата оплаты услуг обучения.
Таким образом, казахстанцы теперь могут вернуть часть денег из налоговых удержаний с зарплаты за счет расходов на медицину, добровольные пенсионные взносы, обучение и ипотечное жилищное кредитование во всех банках.
А также есть отдельные налоговые льготы для многодетных семей.
Ранее мы рассказывали, как оформить налоговый вычет, чтобы вернуть 10% от вознаграждения и увеличить свою зарплату.
Также мы сообщали, кого затронет снижение налогов с заработной платы в Казахстане в 2025 году.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2209716-ipoteka-i-obuchenie-novye-sposoby-uvelicheniya-zarplaty-dostupny-kazahstancam-s-2025-goda/