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Какую ипотеку могут оформить "молодые" семьи в Казахстане

Опубликовано:

Диалог между людьми
Макет дома. Иллюстративное фото: takasuu/Getty Images

Новообразованные семьи могут воспользоваться преимуществами специальной ипотеки независимо от возраста супругов. Главное, чтобы их брак был "молодым". Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Ипотека "Жас Отбасы" в Казахстане доступна семьям, состоящим в браке не более 5 лет, независимо от возраста супругов.
  • Программа предусматривает выгодную процентную ставку (6% годовых с последующим снижением до 5%), максимальную сумму кредита до 100 млн тенге и срок кредитования от 6 до 9 лет.
  • Для участия в программе необходимо накопить 50% от стоимости жилья на специальном депозите в течение минимум 1 года, а ипотеку можно использовать для покупки и ремонта жилья на первичном и вторичном рынках, а также для строительства дома.

Обычно под термином "молодая семья" казахстанцы представляют себе супругов определенного возраста, относящихся именно к молодежи.

Как отмечает Telegram-канал The HODL, именно поэтому некоторые казахстанцы могут ошибочно воспринимать условия ипотеки "Жас Отбасы" и не воспользоваться подобной возможностью.

В то же время ипотека может оказаться выгодным решением, а возрастные требования относятся только к "возрасту" официальных семейных отношений.

"Кому же в итоге подходит этот продукт? Тем, что недавно вступили в брак. То есть "Молодая семья" — вовсе не значит "семья молодых". Продукт работает, даже если молодоженам за пятьдесят", – отмечается в источнике.

То есть главное требование к "возрасту" – чтобы брак на момент открытия депозита для накопления средств не был "старше" 5 лет.

Условия ипотеки

Ипотечная программа предусматривает промежуточный заем по выгодной ставке в размере 6% годовых (годовая эффективная ставка вознаграждения составит от 6,3% до 6,8%).

Через два года после получения займа ставка уменьшается до 5% годовых (ГЭСВ от 5,1% до 6,9%) после перехода на жилищный заем.

Мужчина держит деревянный кубик
Кубики. Иллюстративное фото: Wipada Wipawin/Getty Images

При этом сначала одному или обоим супругам необходимо открыть новый жилищный сберегательный депозит и копить на нем деньги минимум в течение 1 года. Необходимо накопить 50% от стоимости приобретаемого жилья.

Также супруги могут открыть депозиты на обоих участников семьи, объединить их в "Семейный пакет" и получить двойную государственную премию.

Сумма кредита может достигать 100 млн тенге, а срок кредитования ограничен длительностью от 6 до 9 лет. Залогом выступает приобретаемое жилье.

А оформляемую ипотеку можно использовать для:

  • покупки и ремонта жилья на первичном рынке (в том числе по договору долевого участия);
  • покупки и ремонта на вторичном рынке;
  • строительства дома (включая покупку земельного участка).

Таким образом, ипотечная программа "Жас Отбасы" подходит для тех, кто только недавно начал совместную семейную жизнь. Главное, чтобы возраст брака не превышал 5 лет на момент участия в программе.

Ранее мы рассказывали, по каким причинам казахстанцам могут отказать в оформлении ипотеки.

Также эксперты назвали идеальный возраст для оформления ипотеки в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2214642-kakuyu-ipoteku-mogut-oformit-molodye-semi-v-kazahstane/

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