Какую ипотеку могут оформить "молодые" семьи в Казахстане

Новообразованные семьи могут воспользоваться преимуществами специальной ипотеки независимо от возраста супругов. Главное, чтобы их брак был "молодым". Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Ипотека "Жас Отбасы" в Казахстане доступна семьям, состоящим в браке не более 5 лет, независимо от возраста супругов.

Программа предусматривает выгодную процентную ставку (6% годовых с последующим снижением до 5%), максимальную сумму кредита до 100 млн тенге и срок кредитования от 6 до 9 лет.

Для участия в программе необходимо накопить 50% от стоимости жилья на специальном депозите в течение минимум 1 года, а ипотеку можно использовать для покупки и ремонта жилья на первичном и вторичном рынках, а также для строительства дома.

Обычно под термином "молодая семья" казахстанцы представляют себе супругов определенного возраста, относящихся именно к молодежи.

Как отмечает Telegram-канал The HODL, именно поэтому некоторые казахстанцы могут ошибочно воспринимать условия ипотеки "Жас Отбасы" и не воспользоваться подобной возможностью.

В то же время ипотека может оказаться выгодным решением, а возрастные требования относятся только к "возрасту" официальных семейных отношений.

"Кому же в итоге подходит этот продукт? Тем, что недавно вступили в брак. То есть "Молодая семья" — вовсе не значит "семья молодых". Продукт работает, даже если молодоженам за пятьдесят", – отмечается в источнике.

То есть главное требование к "возрасту" – чтобы брак на момент открытия депозита для накопления средств не был "старше" 5 лет.

Условия ипотеки

Ипотечная программа предусматривает промежуточный заем по выгодной ставке в размере 6% годовых (годовая эффективная ставка вознаграждения составит от 6,3% до 6,8%).

Через два года после получения займа ставка уменьшается до 5% годовых (ГЭСВ от 5,1% до 6,9%) после перехода на жилищный заем.

Кубики. Иллюстративное фото: Wipada Wipawin/Getty Images

При этом сначала одному или обоим супругам необходимо открыть новый жилищный сберегательный депозит и копить на нем деньги минимум в течение 1 года. Необходимо накопить 50% от стоимости приобретаемого жилья.

Также супруги могут открыть депозиты на обоих участников семьи, объединить их в "Семейный пакет" и получить двойную государственную премию.

Сумма кредита может достигать 100 млн тенге, а срок кредитования ограничен длительностью от 6 до 9 лет. Залогом выступает приобретаемое жилье.

А оформляемую ипотеку можно использовать для:

покупки и ремонта жилья на первичном рынке (в том числе по договору долевого участия);

покупки и ремонта на вторичном рынке;

строительства дома (включая покупку земельного участка).

Таким образом, ипотечная программа "Жас Отбасы" подходит для тех, кто только недавно начал совместную семейную жизнь. Главное, чтобы возраст брака не превышал 5 лет на момент участия в программе.

Ранее мы рассказывали, по каким причинам казахстанцам могут отказать в оформлении ипотеки.

Также эксперты назвали идеальный возраст для оформления ипотеки в Казахстане.