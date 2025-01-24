Какую ипотеку могут оформить "молодые" семьи в Казахстане

Новообразованные семьи могут воспользоваться преимуществами специальной ипотеки независимо от возраста супругов. Главное, чтобы их брак был "молодым". Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.
- Ипотека "Жас Отбасы" в Казахстане доступна семьям, состоящим в браке не более 5 лет, независимо от возраста супругов.
- Программа предусматривает выгодную процентную ставку (6% годовых с последующим снижением до 5%), максимальную сумму кредита до 100 млн тенге и срок кредитования от 6 до 9 лет.
- Для участия в программе необходимо накопить 50% от стоимости жилья на специальном депозите в течение минимум 1 года, а ипотеку можно использовать для покупки и ремонта жилья на первичном и вторичном рынках, а также для строительства дома.
Обычно под термином "молодая семья" казахстанцы представляют себе супругов определенного возраста, относящихся именно к молодежи.
Как отмечает Telegram-канал The HODL, именно поэтому некоторые казахстанцы могут ошибочно воспринимать условия ипотеки "Жас Отбасы" и не воспользоваться подобной возможностью.
В то же время ипотека может оказаться выгодным решением, а возрастные требования относятся только к "возрасту" официальных семейных отношений.
"Кому же в итоге подходит этот продукт? Тем, что недавно вступили в брак. То есть "Молодая семья" — вовсе не значит "семья молодых". Продукт работает, даже если молодоженам за пятьдесят", – отмечается в источнике.
То есть главное требование к "возрасту" – чтобы брак на момент открытия депозита для накопления средств не был "старше" 5 лет.
Условия ипотеки
Ипотечная программа предусматривает промежуточный заем по выгодной ставке в размере 6% годовых (годовая эффективная ставка вознаграждения составит от 6,3% до 6,8%).
Через два года после получения займа ставка уменьшается до 5% годовых (ГЭСВ от 5,1% до 6,9%) после перехода на жилищный заем.
При этом сначала одному или обоим супругам необходимо открыть новый жилищный сберегательный депозит и копить на нем деньги минимум в течение 1 года. Необходимо накопить 50% от стоимости приобретаемого жилья.
Также супруги могут открыть депозиты на обоих участников семьи, объединить их в "Семейный пакет" и получить двойную государственную премию.
Сумма кредита может достигать 100 млн тенге, а срок кредитования ограничен длительностью от 6 до 9 лет. Залогом выступает приобретаемое жилье.
А оформляемую ипотеку можно использовать для:
- покупки и ремонта жилья на первичном рынке (в том числе по договору долевого участия);
- покупки и ремонта на вторичном рынке;
- строительства дома (включая покупку земельного участка).
Таким образом, ипотечная программа "Жас Отбасы" подходит для тех, кто только недавно начал совместную семейную жизнь. Главное, чтобы возраст брака не превышал 5 лет на момент участия в программе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2214642-kakuyu-ipoteku-mogut-oformit-molodye-semi-v-kazahstane/