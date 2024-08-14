Как увеличить свою зарплату, если есть ипотека в Казахстане

Погашая ипотеку, казахстанцы могут оформить налоговый вычет, чтобы вернуть 10% от вознаграждения и увеличить свою зарплату. Как получить "кешбэк" по жилищному займу, читайте на NUR.KZ.

Ипотека – крупный заем, у которого, как правило, большая переплата. Однако казахстанцы могут снизить нагрузку на свой бюджет. Чтобы этого достичь, нужно применить налоговый вычет, то есть уменьшить сумму, из которой будет вычтен индивидуальный подоходный налог (ИПН).

О таком способе повышения зарплаты подробно рассказали авторы Telegram-канала "Казахстан подешевле". Важно учесть, что это работает только с ипотеками, оформленными в жилищном строительном сберегательном банке, которым на данный момент является только "Отбасы банк".

"Для применения вычета нужно принести в бухгалтерию вашей компании копию договора банковского займа с "Отбасы Банком" и копию графика погашения. Далее написать заявление и ежемесячно отправлять документ, подтверждающий погашение", – объясняют авторы Telegram-канала.

Применение налогового вычета выглядит таким образом: из суммы оклада вычитают обязательный пенсионный взнос, взнос на обязательное социальное медицинское страхование, стандартные вычеты и вычеты по заявлению работника. Оставшаяся сумма используется для расчета ИПН, который равен 10% от нее.

Что касается ипотеки, то важно понимать, что в качестве налогового вычета используется не весь ежемесячный платеж, а только проценты, то есть начисленное вознаграждение, которое заемщик выплачивает банку.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Например, ежемесячный платеж по ипотеке составляет 150 тыс. тенге:

110 тыс. тенге – основной долг;

– основной долг; 40 тыс. тенге – проценты банка.

В этом случае заемщик с помощью налогового вычета может снизить ИПН со своей зарплаты на 4 тыс. тенге, то есть 10% от 40 тыс. тенге. Таким образом, чем больше вознаграждение, тем меньше налог и выше зарплата.

"Это особенно выгодно для тех, у кого промежуточный заем, потому что там первое время вообще не погашается основной долг, а только проценты банка. Поэтому вычет по ИПН будет очень большим", – отмечают авторы.

Стоит отметить, что, если казахстанцы слишком поздно узнали о таких льготах и в свое время не подавали заявление на их применение, не беда. Нужно просто указать в заявлении к работодателю период, в течение которого погашался заем (не более пяти последних лет), а вычет не применялся. В этом случае работодатель обязан сделать перерасчет и вернуть разницу.

Важно учесть, что сумма, которая добавляется к зарплате после применения налогового вычета, постепенно будет уменьшаться, ведь, чем дольше заемщик выплачивает ипотеку, тем меньше становится доля процентов от банка.

Отметим, что зарплата таким образом может увеличиться, если в трудовом договоре работника указан оклад до удержания налогов и социальных платежей, который меняется в зависимости от их размеров. А если в нем прописана сразу "чистая" зарплата, то она может не меняться.