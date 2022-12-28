На сколько выросла стоимость жилья в 2022 году в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

Несмотря на сложный для мировой экономики год, квадратные метры в Казахстане не следовали глобальным трендам. О том, как изменились цены на рынке жилья за последние 12 месяцев, читайте в материале NUR.KZ.

К началу 2022 года прогнозы относительно рынка жилья делились на две категории:

оптимистичные – некоторые специалисты ожидали снижения цен или хотя бы существенного замедления их роста из-за увеличения порогов минимальной достаточности для изъятия пенсионных накоплений;

пессимистичные – другие предполагали, что квадратные метры продолжат расти, но уже в сопоставимом с инфляцией темпе.

Однако в течение года возникли некоторые факторы, которые в итоге повлияли на стоимость квартир в Казахстане.

Цены на новостройки

Новое жилье в ноябре 2022 года в среднем по Казахстану стоило 435 861 тенге за квадратный метр, согласно данным официальной статистики. Если сравнивать с ценами ноября 2021 года, то рост составил 17,3%.

При этом годовой рост в ноябре 2021 года к аналогичному периоду 2020 года уже составлял 15,2%.

Как меняются цены на жилье в Казахстане. Таблица: Бюро национальной статистики

К сожалению, несмотря на снижение спроса, за ноябрь цены все же увеличились на 1,2%. То есть отмечается определенное замедление, но, как сообщают аналитики, объективных причин для снижения стоимости жилья нет.

Больше всего рост цен ударил по жителям в Актобе (рост цен на 30,3%), Семее (на 26,9%) и Актау (на 25%).

Вторичный рынок

Рынок вторичного жилья в своей динамике развивался почти так же, как и новостройки: то есть рост цен немного замедлился, но все же продолжается.

Так, в ноябре 2022 года квадратный метр "вторички" оценивался в 489 704 тенге, что на 1% больше, чем в октябре. А за год (к ноябрю 2021 года) цена выросла на внушительные 26,9%, делая жилье менее доступным для покупателя.

А по данным аналитиков, абсолютный рост цен на вторичном рынке вовсе составил 73,5%: с 282,3 тыс. до 489,7 тыс. тенге. При этом они указывают, что в 2023 году цены в Казахстане могут продолжить рост, несмотря на глобальное удешевление жилья.

В целом за 2022 год больше всего вторичные квартиры подорожали в Талдыкоргане (на 44,6%), Актау (на 43,3%), Семее (на 42,8%), Актобе (на 42,4%), Астане (на 41,7%) и в Кызылорде (на 41,2%).

Что произошло с арендой

Рынок аренды в 2022 году был подвержен особенному влиянию внешних факторов.

Так, в августе стоимость съемных квартир росла на фоне сезонного фактора: начало учебного года и рост количества студентов в городах. Но к этому процессу прибавился внешний фактор – прибытие граждан РФ в сентябре 2022 года.

Как изменились цены на жилье. Инфографика: Бюро национальной статистики

В результате возник ажиотаж, и арендное жилье резко подорожало: в некоторых случаях арендодатели поднимали цены на 50% и более.

Однако позже ажиотаж снизился, и аренда начала дешеветь: в среднем на 28,8% с середины октября к началу декабря 2022 года. Но годовой рост все еще остается высоким.

Так, в среднем по Казахстану цены на аренду в ноябре 2022 года составили 4 754 тенге за квадратный метр, а к ноябрю 2021 года они повысились на 48,6%. Сложнее всего приходится арендаторам в:

Алматы – здесь подорожание достигло 76,6% за год;

Караганде – рост цен на 55,7%;

Костанае – единица площади арендного жилья за год стала на 54,5% дороже.

Другими словами, квартиры в Казахстане остаются дорогими, что может негативно отражаться на способности населения не только купить собственные квадратные метры, но и жить в аренду. А прогнозы на 2023 год пока остаются негативными.

Но при этом международные рейтинги указывают, что Казахстан поднялся на 10 позиций по доступности жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2003175-na-skolko-vyrosla-stoimost-zhilya-v-2022-godu-v-kazahstane/