В ноябре снова выросли цены на жилье в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ноябре казахстанский рынок недвижимости снова отметился подорожанием. Однако вместе с ростом цен на продающиеся квадратные метры в стране заметно подешевела их аренда. О том, как изменилась стоимость жилья в Казахстане, узнали журналисты NUR.KZ.

В октябре жилье на первичном рынке подорожало на 0,9%, а на вторичном – на 2,1%. По сравнению с сентябрьскими показателями рост цен заметно ускорился.

Согласно свежим данным Бюро национальной статистики РК, ноябрь продолжил эту тенденцию лишь отчасти. С одной стороны цены на первичку заметно ускорили свой рост - до 1,2%. А рост стоимости вторичного жилья сильно замедлился – до 1%.

При этом стоит отметить, что арендное жилье, как и ожидалось, вообще подешевело. Напомним, весь ноябрь аналитики отмечали снижение стоимости арендных услуг в стране, поэтому, снижение цен на 2,4% за месяц является закономерным.

Как меняются цены на жилье в Казахстане. Таблица: Бюро национальной статистики

Впрочем, в годовом разрезе, несмотря на снижение цен, аренда стоит на 48,6% дороже, чем в прошлом году – это около 4 754 тенге за один квадратный метр арендного жилья.

Похожая ситуация и в сфере продаж. Новостройки за год подорожали на 17,3%, а «вторичка» - на 26,9%. Таким образом средняя стоимость квадратного метра нового жилья составляет 435 861 тенге, а вторичного – 489 704 тенге.

На сколько выросли цены на жилье за год. Инфографика: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что в разрезе регионов цены в течение года росли по-разному. Так, на первичном рынке жилья «лидерами» по подорожанию являются Актобе (рост цен на 30,3%), Семей (на 26,9%) и Актау (на 25%).

Стоимость вторичного жилья сильнее всего выросла в Талдыкоргане (на 44,6%), Актау (на 43,3%), Семее (на 42,8%), Актобе (на 42,4%), Астане (на 41,7%) и в Кызылорде (на 41,2%).

А вот на рынке арендного жилья лидируют Алматы (на 76,6% за год), Караганда (на 55,7%) и Костанай (на 54,5%).

Напомним, ранее мы рассказывали за сколько казахстанцы продавали свою жилую недвижимость в ноябре.

Как оказалось, разница в стоимости квадратного метра вторичного жилья в зависимости от города может достигать нескольких сотен тысяч тенге. Например, средняя стоимость одного «квадрата» в Алматы, по данным аналитиков, составила 694 тыс. тенге, а в Кызылорде – всего 196 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000696-v-noyabre-snova-vyrosli-tseny-na-zhile-v-kazahstane/