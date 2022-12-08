В ноябре снова выросли цены на жилье в Казахстане

В ноябре казахстанский рынок недвижимости снова отметился подорожанием. Однако вместе с ростом цен на продающиеся квадратные метры в стране заметно подешевела их аренда. О том, как изменилась стоимость жилья в Казахстане, узнали журналисты NUR.KZ.
В октябре жилье на первичном рынке подорожало на 0,9%, а на вторичном – на 2,1%. По сравнению с сентябрьскими показателями рост цен заметно ускорился.
Согласно свежим данным Бюро национальной статистики РК, ноябрь продолжил эту тенденцию лишь отчасти. С одной стороны цены на первичку заметно ускорили свой рост - до 1,2%. А рост стоимости вторичного жилья сильно замедлился – до 1%.
При этом стоит отметить, что арендное жилье, как и ожидалось, вообще подешевело. Напомним, весь ноябрь аналитики отмечали снижение стоимости арендных услуг в стране, поэтому, снижение цен на 2,4% за месяц является закономерным.
Впрочем, в годовом разрезе, несмотря на снижение цен, аренда стоит на 48,6% дороже, чем в прошлом году – это около 4 754 тенге за один квадратный метр арендного жилья.
Похожая ситуация и в сфере продаж. Новостройки за год подорожали на 17,3%, а «вторичка» - на 26,9%. Таким образом средняя стоимость квадратного метра нового жилья составляет 435 861 тенге, а вторичного – 489 704 тенге.
Стоит отметить, что в разрезе регионов цены в течение года росли по-разному. Так, на первичном рынке жилья «лидерами» по подорожанию являются Актобе (рост цен на 30,3%), Семей (на 26,9%) и Актау (на 25%).
Стоимость вторичного жилья сильнее всего выросла в Талдыкоргане (на 44,6%), Актау (на 43,3%), Семее (на 42,8%), Актобе (на 42,4%), Астане (на 41,7%) и в Кызылорде (на 41,2%).
А вот на рынке арендного жилья лидируют Алматы (на 76,6% за год), Караганда (на 55,7%) и Костанай (на 54,5%).
Напомним, ранее мы рассказывали за сколько казахстанцы продавали свою жилую недвижимость в ноябре.
Как оказалось, разница в стоимости квадратного метра вторичного жилья в зависимости от города может достигать нескольких сотен тысяч тенге. Например, средняя стоимость одного «квадрата» в Алматы, по данным аналитиков, составила 694 тыс. тенге, а в Кызылорде – всего 196 тыс. тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000696-v-noyabre-snova-vyrosli-tseny-na-zhile-v-kazahstane/