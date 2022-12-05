На сколько подорожало вторичное жилье в Казахстане

Домик-копилка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Не секрет, что жилая недвижимость в 2022 году сильно выросла в цене. Однако в разных городах страны она дорожала не одинаково. О том, как изменилась стоимость вторичного жилья и где она выросла сильнее всего, узнали журналисты NUR.KZ.

Рынок недвижимости практически постоянно показывает рост цен. Ранее мы рассказывали о том, что по данным Бюро национальной статистики только за октябрь вторичное жилье подорожало на 2,1%, а первичное – на 0,9%.

В ноябре рост цен продолжился, и на это обратили внимание аналитики портала «Крыша». В большинстве казахстанских городов в разрезе месяца он составил не более 1%. Сильнее всего недвижимость подорожала в Актобе – сразу на 2,5% за месяц. Следом идут Костанай (на 1,3%) и Алматы (на 1,1%).

Таким образом, по итогам ноября средняя стоимость одного квадратного метра вторичного жилья, согласно данным в объявлениях, опубликованных на портале, составила 372 тыс. тенге.

В разрезе целого года, то есть с ноября 2021 года, как отмечает "Крыша", подорожание оказалось более сильным. Согласно мониторингу предложений, средние цены на вторичном рынке Казахстана выросли на 17%.

Максимальное увеличение произошло в следующих городах:

в Актобе – на 30,4% , до 290 тыс. тенге за «квадрат»;

, за «квадрат»; в Семее – на 25,3% , до 359 тыс. тенге ;

, ; в Павлодаре – на 22,6%, до 370 тыс. тенге.

В то же время в Алматы цены за год выросли на 20,4%, в Шымкенте – на 19,7%, а в Астане – на 16,4%.

Стоит отметить, что Алматы, даже не заняв лидерство по росту цен, все равно является самым дорогим городом страны – здесь один квадратный метр торгуется за 694 тыс. тенге, то есть почти в два раза выше среднего показателя по стране.

Как изменились цены за год. Инфографика: krisha.kz

В целом почти во всех городах Казахстана годовой рост цен оказался выше 10%. Из общей картины выбиваются лишь два крупных города страны – Петропавловск и Талдыкорган. В первом – вторичное жилье подорожало на 9,2% за год, а во втором – всего на 5,7%.

При этом самое дешевое жилье продается в Кызылорде – всего 196 275 тенге за один квадратный метр. Другими словами, в этом городе вполне можно найти однокомнатную квартиру за 5-7 млн тенге. Для сравнения, в Алматы за эти деньги не получится найти даже комнату в приватизированном общежитии.

Отметим, что указанные здесь данные не являются официальной статистикой. Средние цены строятся на объявлениях, которые публикуют казахстанцы на портале по продаже недвижимости. Это значит, что конечная стоимость сделки может заметно отличаться от изначально указанной в объявлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000172-na-skolko-podorozhalo-vtorichnoe-zhile-v-kazahstane/