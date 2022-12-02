Арендное жилье продолжает дешеветь в Казахстане

Покупка недвижимости. Иллюстративное фото: Ngampol Thongsai/EyeEm/Getty Images

Ажиотажный спрос на рынке арендного жилья спал, вместе с ним постепенно снижаются и цены. О том, на сколько к декабрю подешевели съемные квартиры в разных городах Казахстана, рассказали аналитики портала «Крыша».

В августе и сентябре в Казахстане наблюдался ажиотажный спрос на съемное жилье. На этом фоне сильно выросли цены. Впрочем, эта ситуация продлилась не долго, и к началу ноября стоимость аренды постепенно начала снижаться.

Эта тенденция продолжается до сих пор. По данным аналитиков, за последнюю неделю (с 24 ноября по 1 декабря) арендное жилье в среднем по Казахстану подешевело еще на 2%.

Цены успели снизиться в 11 крупных городах страны, но сильнее всего в следующих:

в Уральске – на 6,2%, до 2 708 тенге за один квадратный метр

до тенге за один квадратный метр в Костанае – на 4,7% , до 3 174 тенге за «квадрат»;

, до тенге за «квадрат»; в Петропавловске – на 4,7% , до 2 600 тенге;

, до тенге; в Алматы – на 3,1% , до 6 250 тенге;

, до тенге; в Астане – на 2,5%, до 4 062 тенге.

Как изменилась стоимость арендного жилья. Инфографика: krisha.kz

Из общей картины выбиваются только Шымкент и Кокшетау – в первом цены продолжили расти (на 0,5% за неделю), а во втором – за данный период остались неизменны.

Впрочем, даже учитывая такое значительное снижение в других городах, стоимость арендных услуг по-прежнему не вернулась до доажиотажного уровня. Самый сильный разрыв с ценами, которые были в начале сентября, наблюдается в Костанае (24,6%), Павлодаре (на 16,9 %), Алматы (на 16,1 %) и Астане (на 11,7 %).

В то же время в Караганде, Актобе, Актау, Атырау стоимость арендного жилья почти пришла в норму. По данным аналитиков, разница с прежними ценами составляет не более 5%.

Так, например, еще в середине ноября однокомнатная квартира в Алматы стоила в среднем 250 тыс. тенге. К 1 декабря этот ценник успел упасть до 230 тыс. тенге. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры снизилась с 400 тыс. тенге до 350 тыс. тенге.

Аналогичное снижение зафиксировано в Астане – за однокомнатную квартиру в середине ноября просили в среднем 200 тыс. тенге, теперь же – 170 тыс. тенге.

Как изменилась стоимость арендного жилья. Инфографика: krisha.kz

В целом с середины октября (пик ажиотажа) цены успели упасть в среднем на 28,8%, что в очередной раз подтверждает прогнозы экспертов по поводу того, что повышение цен было временным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1999875-arendnoe-zhile-prodolzhaet-deshevet-v-kazahstane/