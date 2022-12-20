Ожидается ли падение цен на жилье в 2023 году в Казахстане, рассказали аналитики

Деревянный домик и ключи. Иллюстративное фото: freepik.com

Специалисты международного рейтингового агентства указывают на то, что глобальный рынок жилья может скорретироваться в следующем году в отдельных странах. Однако казахстанские аналитики дают менее утешительные прогнозы о местных ценах. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Согласно отчету международного рейтингового агентства Moody's, глобальный рынок жилья подходит к завершению фазы активного роста цен. Поэтому в некоторых странах процесс подорожания замедляется, а в других – стоимость вовсе падает.

Одна из причин подобных изменений заключается в повышении базовых ставок центральными банками, что делает кредиты и ипотеки дороже, а также в сопутствующем замедлении экономики.

Однако, как сообщают аналитики Telegram-канала Risk Takers, при прочих схожих условиях в Казахстане снижение цен может и не состояться.

Как кризис влияет на жилье

Как указано в международном отчете, коррекция цен на жилье может отличаться в зависимости от отдельно взятого местного рынка.

Например, более значительное падение цен ожидается в Великобритании, США и Германии, а с меньшим снижением или небольшим ростом стоимости могут столкнуться жители Португалии, Ирландии, Италии и Франции.

При этом в ряде стран может ухудшиться доступность жилья. А при наличии ипотеки с плавающей ставкой заемщики вовсе могут оказаться в очень сложном положении.

Однако к нашему рынку жилья некоторые прогнозы могут не подойти.

Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: Ngampol Thongsai/EyeEm/Getty Images

Почему Казахстан отличается

Прогнозы международных специалистов, касающиеся снижения цен или замедления их роста, затрагивают именно развитые страны. А согласно сообщению аналитиков Risk Takers, Казахстан относится к развивающимся странам.

При этом они считают, что отечественный рынок жилья уже сталкивается с образованием пузыря. Так, по их данным, абсолютные цены на новое жилье за год выросли с 354,7 тыс. до 435,9 тыс. тенге (на 22,9%) за квадратный метр в среднем по Казахстану. Вторичный рынок вырос еще сильнее: с 282,3 тыс. до 489,7 тыс. тенге (плюс 73,5%).

А аренда жилья вовсе подорожала на 148,6% за год: с 1,9 тыс. до 4,8 тыс. тенге за квадратный метр в среднем.

"Это является косвенным подтверждением тезиса о том, что инфляция воздействует сильнее по менее обеспеченным слоям населения.

Напомним, что рост для первичного рынка за год составил 22,9%. То есть люди, купившие квартиры, не так сильно пострадали от инфляции, как те, кто вынужден снимать жилье", – сообщают аналитики.

При этом они указывают, что в случае новой волны переселения из России на фоне геополитических факторов стоимость арендного жилья может снова вырасти.

А это, соответственно, может отразиться и на стоимости квартир. Поэтому в 2023 году рынок жилья может продолжить подорожание.

Напомним, что ранее другие независимые аналитики сообщали, что в Казахстане объективных причин для снижения цен на жилье не наблюдается. Поэтому даже без нового наплыва физлиц рост цен может продолжиться, но уже в темпе, сопоставимом с уровнем инфляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2002060-ozhidaetsya-li-padenie-tsen-na-zhile-v-2023-godu-rasskazali-analitiki-v-kazahstane/