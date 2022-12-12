Причин для снижения цен на жилье нет, считают аналитики

Деньги. Иллюстративное фото: Max Zolotukhin/Getty Images

Жилье снова подорожало в Казахстане в ноябре 2022 года. При этом необходимых условий, которые сдвинули бы данный процесс в обратную сторону, пока не наблюдается. О том, что продолжает толкать цены вверх, читайте в материале NUR.KZ.

Согласно данным официальной статистики, в ноябре 2022 года рост цен на квадратные метры в Казахстане продолжился.

Так, цены на первичку заметно ускорили свой рост – 1,2% вместо 0,9% в октябре. И хоть вторичное жилье снизило темпы прироста до 1% (2,1% в октябре), но все же оно продолжает дорожать. Подешевела только аренда – в среднем на 2,4%.

При этом в других странах отмечается падение рынков жилья. Например, в США цены заметно снизились, но в Казахстане продолжают расти.

Как отмечают аналитики Telegram-канала Finance.kz, при сложившихся на внутреннем рынке условиях объективных причин для падения цен в стране не наблюдается.

Что толкает цены вверх

"Происходит ровно то, что мы предсказывали – в отсутствии дополнительных стимулов жилье все равно дорожает сравнимыми с общей инфляцией темпами", – сообщают аналитики.

Среди причин, которые способствуют росту цен, они называют:

естественный спрос – из-за низкого уровня урбанизации он остается высоким, несмотря на снижение темпов, так как все больше граждан переселяются в города, в которых им не хватает жилья;

льготные программы и пониженные ставки – ранее аналитики уже отмечали, что подобные меры стимулирования рынка жилья в итоге привели к подорожанию квартир и "налогу на бедность";

спрос со стороны теневого сектора для легализации денег – они указывают, что возможность купить жилье за наличные средства без проверки их законного происхождения позволяет использовать квадратные метры для отмывания денег, что ведет к росту цен для обычных покупателей.

Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

Также аналитики отмечают, что дополнительными факторами являются подорожание строительных материалов и высокая маржа застройщиков при более низкой себестоимости жилья.

"@FINANCEkaz не видит ни одной причины для снижения цен, более того, если будет принята любая новая массовая льготная ипотечная программа, цены увеличат темпы роста", – считают аналитики.

Следует отметить, что в текущих условиях складывается и другая парадоксальная картина – жилье по льготным программам становится практически недоступным из-за его подорожания, которое специалисты связывают с самими льготными видами ипотеки.

Напомним, что ранее сообщалось о переносе сроков запуска новой ипотечной программы в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000917-prichin-dlya-snizheniya-tsen-na-zhile-net-schitayut-analitiki/