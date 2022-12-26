Льготную ипотеку под 7% официально продлили в Казахстане

Накопления. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане приняли решение продлить действие ипотечной программы “7-20-25”. Таким образом у казахстанцев по-прежнему останется возможность приобрести жилье на льготных условиях. О том, как будет работать обновленная ипотека, узнали журналисты NUR.KZ.

Как отмечается на сайте Национального банка РК, по состоянию на 22 декабря в рамках жилищной программы “7-20-25” было выдано 64 146 льготных займов на сумму 852,2 млрд тенге. Таким образом лимит в 1 трлн тенге пока еще не был исчерпан.

Однако, несмотря на этот факт, уже было принято решение продлить действие программы и выделить на ее реализацию дополнительные средства. Соответствующее постановление Нацбанка уже было опубликовано.

В 2023 году для кредитования по программе планируется выделить до 100 млрд тенге. В последующие годы фактический объем ежегодного кредитования будет зависеть от наличия и развития рыночных ипотечных продуктов банков.

Условия программы “7-20-25”

В целом программа не подверглась кардинальным изменениям. Основные условия участия остались те же:

у заемщика не должно быть собственного жилья;

приобрести можно только первичное жилье;

процентная ставка - 7% ;

; первоначальный взнос - 20% ;

; срок займа - до 25 лет;

При этом максимальная стоимость приобретаемого жилья, как и прежде, в зависимости от региона может сильно отличаться:

25 млн тенге - для Алматы, Астаны, Шымкента, Актау и Атырау;

- для Алматы, Астаны, Шымкента, Актау и Атырау; 20 млн тенге - для Караганды и Туркестана;

- для Караганды и Туркестана; 15 млн тенге - для остальных регионов.

Впрочем, у программы также есть и новое условие, которое, как считают в Нацбанке , позволит охватить льготным кредитованием большее количество граждан. Теперь стать участником программы можно только один раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2002980-lgotnuyu-ipoteku-pod-7-ofitsialno-prodlili-v-kazahstane/