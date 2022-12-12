Спрос на жилье продолжает падать в Казахстане

Спрос на жилую недвижимость продолжает снижаться в Казахстане. Причем это происходит на фоне постоянного роста цен. О том, сколько сделок купли-продажи жилья было проведено в ноябре, рассказали Бюро национальной статистики.
В ноябре текущего года рынок недвижимости снова испытал рост цен. «Первичка» за месяц подорожала на 0,9%, а «вторичка» - на 2,1%. В годовом разрезе эти показатели равны 17,3% и 26,9% соответственно.
На фоне роста цен в Казахстане уже второй месяц подряд наблюдается падение спроса на жилую недвижимость. По сравнению с октябрем текущего года количество сделок уменьшилось на 1,6%. В годовом разрезе падение составило сразу 26,7%.
Всего за ноябрь было продано 33 797 единиц жилья, что на 539 единиц меньше, чем было месяцем ранее.
В основном казахстанцы предпочитали покупать жилье в многоквартирных домах. В ноябре было куплено всего 8 тыс. индивидуальных домов и сразу 25 797 квартир (то есть 76,3% от общего количества сделок).
В основном в стране покупались однокомнатные квартиры – на них пришлось 10 368 сделок купли-продажи. Следом идут двухкомнатные – их было куплено 9 032 единицы. По трехкомнатным квартирам было совершено лишь 5 267 продаж.
Меньше всего было куплено квартир с шестью и более комнатами – по ним была совершена всего 41 сделка купли-продажи, половина из которых пришлась на Алматы (15 сделок) и Астану (11 сделок). В большинстве регионов страны таких сделок не было вовсе.
Если рассматривать динамику продаж по регионам, то больше трети сделок пришлось на Алматы (7 071) и Астану (5 886). Меньше всего операций по продаже жилья было проведено в Улытауской области – всего 384 единицы.
Несмотря на общее падение продаж, в некоторых регионах в ноябре, наоборот, наблюдался рост. Так, в Улытауской области рост продаж составил 22,4% за месяц, в Абайской – 16,9%, а в Жетысуской – 16,7%.
В то же время сильный спад количества сделок по сравнению с октябрем произошел в Западно-Казахстанской области (-22,8%), Павлодаре (-16,1%) и Атырау (-11,6%).
Вполне возможно, что одной из причин снижения продаж является постоянный рост цен на квадратные метры. Сейчас, чтобы накопить на жилье собственными силами, казахстанцам во многих регионах страны потребуются десятилетия, а из-за подорожания жилья этот срок только увеличивается.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2001071-spros-na-zhile-prodolzhaet-padat-v-kazahstane/