Спрос на жилье продолжает падать в Казахстане

Монеты на фоне домов. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Спрос на жилую недвижимость продолжает снижаться в Казахстане. Причем это происходит на фоне постоянного роста цен. О том, сколько сделок купли-продажи жилья было проведено в ноябре, рассказали Бюро национальной статистики.

В ноябре текущего года рынок недвижимости снова испытал рост цен. «Первичка» за месяц подорожала на 0,9%, а «вторичка» - на 2,1%. В годовом разрезе эти показатели равны 17,3% и 26,9% соответственно.

На фоне роста цен в Казахстане уже второй месяц подряд наблюдается падение спроса на жилую недвижимость. По сравнению с октябрем текущего года количество сделок уменьшилось на 1,6%. В годовом разрезе падение составило сразу 26,7%.

Всего за ноябрь было продано 33 797 единиц жилья, что на 539 единиц меньше, чем было месяцем ранее.

Сколько жилья было куплено в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

В основном казахстанцы предпочитали покупать жилье в многоквартирных домах. В ноябре было куплено всего 8 тыс. индивидуальных домов и сразу 25 797 квартир (то есть 76,3% от общего количества сделок).

В основном в стране покупались однокомнатные квартиры – на них пришлось 10 368 сделок купли-продажи. Следом идут двухкомнатные – их было куплено 9 032 единицы. По трехкомнатным квартирам было совершено лишь 5 267 продаж.

Меньше всего было куплено квартир с шестью и более комнатами – по ним была совершена всего 41 сделка купли-продажи, половина из которых пришлась на Алматы (15 сделок) и Астану (11 сделок). В большинстве регионов страны таких сделок не было вовсе.

Какое жилье покупают в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Если рассматривать динамику продаж по регионам, то больше трети сделок пришлось на Алматы (7 071) и Астану (5 886). Меньше всего операций по продаже жилья было проведено в Улытауской области – всего 384 единицы.

Несмотря на общее падение продаж, в некоторых регионах в ноябре, наоборот, наблюдался рост. Так, в Улытауской области рост продаж составил 22,4% за месяц, в Абайской – 16,9%, а в Жетысуской – 16,7%.

В то же время сильный спад количества сделок по сравнению с октябрем произошел в Западно-Казахстанской области (-22,8%), Павлодаре (-16,1%) и Атырау (-11,6%).

Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Вполне возможно, что одной из причин снижения продаж является постоянный рост цен на квадратные метры. Сейчас, чтобы накопить на жилье собственными силами, казахстанцам во многих регионах страны потребуются десятилетия, а из-за подорожания жилья этот срок только увеличивается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2001071-spros-na-zhile-prodolzhaet-padat-v-kazahstane/