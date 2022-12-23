Казахстан поднялся на 10 мест в мировом рейтинге доступности жилья

Копилка и деньги. Илллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как известно, жилая недвижимость постоянно растет в цене, поэтому далеко не каждая семья может себе позволить приобрести заветные квадратные метры без ипотечного кредита. Можно ли считать Казахстан страной с доступным жильем, узнали аналитики Ranking.kz.

К декабрю годовой рост цен на жилую недвижимость в Казахстане составил 17,3% для новостроек и 26,9% для вторичного рынка. Таким образом, средняя стоимость квадратного метра нового жилья достигла 435 861 тенге и 489 704 тенге при перепродаже.

Как растут цены на жилье в Казахстане. Инфографика: ranking.kz

С такими ценами далеко не каждая казахстанская семья может себе позволить приобрести хорошую квартиру на собственные средства. В этом случае, как правило, люди оформляют ипотечный кредит. Другими словами, доступность жилья для населения становится под вопросом.

Однако, если сравнивать рынок жилой недвижимости в Казахстане с другими странами мира, то ситуация окажется более благополучной. Ранее в рейтинге по доступности жилья Казахстан занимал 44 место из 112 стран-участниц. Лучшая позиция среди стран СНГ была лишь у Молдовы, которая заняла 42 место.

Теперь же, как сообщают аналитики, Казахстан заметно улучшил свою позицию. Согласно рейтингу Numbeo, наша страна "перепрыгнула" сразу десяток позиций и теперь находится на 33 месте в списке. При этом, если брать только Азиатский регион, то окажется, что Казахстан находится на 13 месте.

Рейтинг составлен исходя из соотношения стоимости квартиры и среднего годового дохода семьи, зависящего от «чистых» зарплат. Например, Узбекистан занял в этом рейтинге лишь 75 место, Россия - 88 место, а Беларусь и вовсе 90 место.

Открывают рейтинг такие нефтегазовые страны, как Саудовская Аравия и ОАЭ, а замыкает его Сирия.

Рейтинг стран по доступности жилья. Инфографика: ranking.kz

Хорошую позицию занял Казахстан и в рейтинге стоимости самих квартир - 11 место в мире. Здесь, согласно данным аналитиков, средняя стоимость квадратных метров слегка превышает 1 тыс. долларов. Для сравнения: Узбекистан занял 14 место, там средняя стоимость одного квадрата составляет 1 056 долларов.

Молдова заняла 17 место (1 146,6 доллара), Украина - 19 место (1 164,4 доллара), Азербайджан - 24 место (1 348,8 доллара), Беларусь - 37 место (1 643,3 доллара), Армения - 60 место (2 261,8 доллара).

Россия в этом рейтинге оказалась на 70 месте - здесь один квадратный метр в среднем торгуется за 3 316,8 доллара.

Самое дорогое жилье в мире продается в Южной Корее (14 680,1 доллара за квадрат), Сингапуре (20 702,1 доллара) и Гонконге (31 009,1 доллара). А самое дешевое - в Египте (513,2 доллара), Пакистане (570,9 доллара) и Венесуэле (623,5 доллара).

Рейтинг стран по стоимости жилья. Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что стоимость жилья и его доступность не всегда связаны между собой. Например, ни одна страна, которая оказалась в топ-10 по дешевизне, не попала в аналогичный топ по доступности.

В такой же ситуации оказался и Казахстан. Заняв 11 место в мире по стоимости жилой недвижимости, он не входит даже в тридцатку стран по ее доступности. Это может говорить о том, что у многих граждан нет возможности, получая текущие зарплаты, приобрести собственное жилье.

Это также отражается и на ипотечном рынке - большинству казахстанцев просто недоступны обычные рыночные ипотеки, которые предлагают банки. Из-за этого у населения "в ходу" лишь льготные жилищные программы. Другими словами, ипотечный рынок Казахстана живет за счет бюджета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2002745-kazahstan-podnyalsya-na-10-mest-v-mirovom-reytinge-dostupnosti-zhilya/