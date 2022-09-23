На сколько подорожала аренда квартир в Алматы на фоне наплыва иностранцев

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В России была объявлена частичная мобилизация, и в связи с этим наблюдается отток населения в соседние страны. На этом фоне начали появляться сообщения о росте цен на аренду жилья в Казахстане. Действительно ли аренда подорожала, узнали журналисты NUR.KZ.

21 сентября президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о начале частичной мобилизации. Из-за этого в стране начались акции протеста, а также был запущен новый виток эмиграции – жители России начали массово переезжать в соседние страны, в том числе и в Казахстан.

Вскоре после этого на границе России и Казахстана возникла огромная очередь из авто. В сети начали появляться кадры очередей на казахстанских пограничных пунктах – россияне массово стали приезжать в страну. Впрочем, по сообщению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вся ситуация "сильно преувеличена", в сети много фейков.

Вместе с тем казахстанцы по-своему отреагировали на новости о частичной мобилизации в стране. В Сети начала появляться информация, что арендодатели, ожидая наплыва россиян, начали завышать цены на съемное жилье.

Так, например, об этом сообщил казахстанский блогер Арман Юсупов. В своем Instagram Арман рассказал, что его арендодатель повысил плату на 50% - с 1 млн тенге до 1,5 млн тенге в месяц. В итоге блогер решил съехать и искать новую квартиру.

Действительно ли выросла аренда

Стоит отметить, что арендная стоимость растет в стране на постоянной основе. Например, только за август в среднем аренда квартир по стране подорожала на 12,4%, что стало рекордом в этом году. За год же только в Алматы цены выросли на 62,5%. Другими словами, цены в Казахстане росли и без объявления мобилизации в России.

Тем не менее, стало очевидно, что некоторые арендодатели, в связи со сложившейся ситуацией, решили поднять цены дополнительно. Особенно это заметно по новым объявлениям о сдаче квартир в аренду, опубликованным на портале «Крыша». У многих новых объявлений ценник значительно выше, чем у тех, что были опубликованы до 21 сентября.

Так, например, 23 сентября хозяин однокомнатной квартиры площадью 33 «квадрата», находящейся в Алмалинском районе, установил цену в 350 тыс. тенге. Это на 46,7%, чем у аналогичных предложений.

Объявление на портале "Крыша". Скриншот: NUR.KZ

Есть и более дорогие предложения. В том же Алмалинском районе хозяин другой однокомнатной квартиры площадью 30 квадратных метров установил ценник уже в 400 тыс. тенге, что на 68,1% больше, чем у аналогичных предложений.

Объявление на портале "Крыша". Скриншот: NUR.KZ

Есть и в Жетысуском районе аналогичные предложения. Так, в одном из объявлений предлагается снять частично меблированную однокомнатную квартиру площадью 30 «квадратов» в бывшем общежитии за 350 тыс. тенге.

Объявление на портале "Крыша". Скриншот: NUR.KZ

Похожие предложения есть и в других районах Алматы. Например, в Ауэзовском районе предлагают однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров в бывшем общежитии за 300 тыс. тенге.

Объявление на портале "Крыша". Скриншот: NUR.KZ

В Наурызбайском также есть подобные предложения. В одном из них хозяин установил ценник в 200 тыс. тенге в месяц за однокомнатную квартиру площадью 25 квадратных метров.

Объявление на портале "Крыша". Скриншот: NUR.KZ

Однако все эти примеры касаются новых объявлений. Что касается тех, которые были опубликованы до 21 сентября, как передают авторы паблика almaty.today в Instagram, они массово не редактировались.

«В пресс-службе Krisha.kz сообщили, что уже проанализировали ситуацию с 21 по 22 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация резервистов. Отмечается, что «всплеска редактирований цен в объявлениях в этот период не наблюдалось». Есть только отдельные предложения с необоснованно завышенными ценами», – сообщили авторы паблика.

Стоит отметить, что в объявлениях, опубликованных 21 сентября и ранее, цены несколько отличаются. В частности, есть предложения по Алмалинскому району с ценой 250 тыс. тенге за двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров.

Есть примеры и в Медеуском районе – в одном из объявлений, опубликованном 21 сентября, продавец указал цену в 400 тыс. тенге за четырехкомнатную квартиру площадью 89 «квадратов».

Другими словами, если в стране и наблюдается очередной всплеск цен на аренду, то это касается в основном новых объявлений. Впрочем, как сообщает Telegram-канал Finance.kz, даже здесь не произошло значительного подорожания.

«Цены вчера и сегодня не менялись значительно. Те объявления, которые есть — это единичные случаи, возможно, даже фейковые», - сообщили авторы канала.

По их мнению, цены поднялись «на хайпе» и в долгосрочной перспективе значительного роста цен не предвидится, поскольку волну миграции сильно переоценивают по масштабу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1989259-naskolko-podorozhala-arenda-kvartir-v-almaty-na-fone-naplyva-inostrantsev/