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    Финансы

      Нужно ли платить комиссию за льготную ипотеку в Казахстане

      Опубликовано:

      На чертеже лежит телефон, кальулятор, рулетка, блокнот, макет дома и рука
      Калькулятор. Иллюстративное фото: freepik.com

      Как правило, в Казахстане при оформлении ипотеки банки дополнительно взимают комиссию в размере 1-2% от суммы займа. В льготных программах таких трат нет. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Ипотека сопряжена с большими тратами. Нужно подготовить внушительную сумму для первоначального взноса, а потом ежемесячно на протяжении многих лет отдавать значительную часть своего дохода на оплату кредита.

      В связи с этим любые дополнительные затраты могут болезненно ощущаться заемщиками. Например, это касается комиссии за организацию и выдачу займов.

      Портал "Крыша" отмечает, что чаще всего банки второго уровня берут за выдачу ипотеки комиссию в размере 1-2% от суммы займа. То есть, если заемщик взял ипотеку на 20 млн тенге, то комиссия будет равна 200-400 тыс. тенге.

      В "Отбасы банке", который является оператором большинства льготных программ, комиссия сейчас составляет 0,5%. Но уже с 19 июня ее поднимут до 1%. При этом сумма не превысит 300 тысяч тенге – это максимум, какой бы ни был размер займа.

      То есть, если раньше за заем на 25 млн тенге заемщик платил 125 тыс. тенге, то после изменений комиссия вырастет до 250 тыс. тенге. При займе на 30 млн – сумма вырастет с 150 тыс. до 300 тыс. тенге. Но дальше уже расти не будет, независимо от того, какую сумму выдал банк.

      Новые правила коснутся только заявок, которые будут поданы с 19 июня 2025 года. Если кредитная заявка подана до этой даты, комиссия составит 0,5% от суммы займа.

      Важно: комиссия разовая и уплачивается только при оформлении промежуточных и предварительных займов. У льготных ипотечных программ, в том числе у "7-20-25", которые выдают разные банки, комиссий нет.

      Отметим, что процентные ставки по ипотекам в Казахстане считаются одними из самых высоких в мире. Недавно было принято решение о снижении предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ), однако в итоге изменения отложили до середины осени.

      Напомним, в Казахстане планируют ввести альтернативу ипотечным займам – так называемый "лизинг", когда человек арендует квартиру у банка, а по истечении договора может ее выкупить, оплатив остаток стоимости, которую не покрыла аренда.

      Также ранее мы рассказывали об исламской ипотеке. Ее могут оформить граждане, которым недоступны обычные жилищные займы по религиозным соображениям.

      А о том, как подготовиться к ипотеке, мы подробно рассказывали здесь.

      Ипотека
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