Максимальную ставку по ипотеке снизили в Казахстане

В Казахстане опубликовали постановление, которое снижает предельную ставку вознаграждения по жилищным займам с 25% до 20%. Изменения вступят в силу уже 16 июня. Подробности читайте на NUR.KZ.

В прошлом году в Казахстане снизили предельные ставки вознаграждения по кредитам и микрозаймам. Изменения коснулись как залоговых, так и беззалоговых кредитов, при этом максимальные ставки по ипотекам тогда остались неизменными.

Затронуть сферу жилищных кредитов решили только в 2025 году. В результате Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк РК совместным постановлением снизили предельные ставки по ипотечным займам.

Документ был опубликован на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК 5 июня 2025 года и вступит в силу спустя 10 дней, то есть уже 16 июня.

Согласно постановлению, предельная годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным жилищным кредитам будет снижена с 25% до 20%. Остальные виды займов остались без изменений.

Таким образом, уже с 16 июня 2025 года в Казахстане будут действовать следующие предельные ставки по кредитам:

по ипотечным жилищным займам – 20% ;

; по беззалоговым банковским займам – 46% ;

; по залоговым банковским займам – 35% ;

; по микрокредитам – 46% ;

; по микрокредитам "до зарплаты", которые выдаются на срок до 45 дней в пределах 45 месячных расчетных показателей (МРП) – 0,3% в день, но не более 179% ГЭСВ.

Новые изменения в первую очередь коснутся казахстанцев, которые оформляют ипотечные займы на рыночных условиях – именно там можно найти ставки, которые пока превышают 20%.

Основную массу граждан, которые оформляют жилищные займы по различным льготным программам, вроде ипотеки "Наурыз", изменения, скорее всего, никак не затронут.

Между тем даже новые пониженные проценты по ипотекам являются крайне высокими по мировым меркам. Например, в рейтинге стран Numbeo по размеру ипотечных ставок Казахстан занимает 112 место среди 124 участников со средним показателем 17,91%, а в большинстве стран мира он не достигает и 10%.

Напомним, ранее эксперты заявили, что снижение процентов по ипотеке с 25% до 20% не повлияет на рынок цен и покупательскую способность казахстанцев. О причинах можно прочитать здесь.

Стоит отметить, что сами казахстанцы все активнее обращаются в банки за ипотечными займами. По последним данным, жилищные кредиты есть уже у более 600 тыс. человек.