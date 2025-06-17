Выдачу ипотек по льготной программе приостановили в Казахстане

"Отбасы банк" временно приостановил выдачу займов по льготной программе "Наурыз". В текущем месяце их получит только часть заемщиков. Почему ввели ограничения, читайте в материале NUR.KZ.

В марте в Казахстане прошел прием заявок на участие в льготной жилищной программе "Наурыз". В рамках нее граждане могут оформить ипотеку под 7% или 9% сроком на 19 лет.

Как сообщает "Отбасы банк", в текущем году приобрести жилье в рамках программы смогли уже 2 499 казахстанцев, однако в июне некоторые граждане столкнулись с тем, что не могут получить займы, хотя прошли отбор и стали участниками.

Что произошло

Ограничения, как отмечают в банке, вводятся временно. Дело в том, что из-за популярности программы у граждан выдача займов шла с опережением плана финансирования.

Для кредитования участников программы "Наурыз" банк привлекает средства, размещая социальные облигации на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

В этом году таким образом получилось привлечь 85,02 млрд тенге. Однако за три месяца реализации льготной ипотеки общий объем займов достиг 105,8 млрд тенге.

Именно из-за такого "перерасхода" было решено ввести лимиты на выдачу займов.

В июне кредиты получат только те граждане, которые уже зарегистрировали договор залога, подписали графики и договоры займа.

Остальные участники получат займы в следующем месяце. При этом забронированные у застройщиков квартиры остаются за ними, а банк отдельно свяжется с каждым заемщиком, кто ждет кредит, и сообщит о возобновлении выдач.

Отметим, что, помимо "основной" программы, в Казахстане была запущена отдельная льготная ипотека для рабочих "Наурыз жұмыскер". С ее условиями можно ознакомиться здесь.

Также напомним, что ранее в Казахстане была снижена предельная ставка по ипотекам.