"Не дает возможности каждому": условия ипотеки "7-20-25" предложили пересмотреть

Эксперты предложили пересмотреть условия программы ипотечного жилищного кредитования "7-20-25", сообщает "31 канал". По их мнению, сейчас программой могут воспользоваться не все казахстанцы.

По данным телеканала, прием новых заявок по программе "7-20-25" временно закрыт в связи с отсутствием лимита. Подобные сообщения появились на сайтах некоторых банков.

В этом году на финансирование программы выделили 100 млрд тенге, а квартальный лимит в 25 млрд, по всей видимости, быстро закончился. Кроме того, с начала года введены изменения, позволяющие приобрести квартиру при отсутствии жилья в течение 18 месяцев.

"Начиная с 1 января 2025 года внедрен принцип моратория на отчуждение жилья за последние 18 месяцев, в программе может участвовать человек, у которого в последние полтора года не было в собственности жилья", - сообщил главный менеджер службы внешних коммуникаций АО "Казахстанский Фонд Устойчивости" Айбар Олжаев.

Сообщается, что в программе могут участвовать даже те, кто формально переписал жилье на родственников, в то время как действительно нуждающиеся казахстанцы остаются в очереди. Эксперты говорят, за все время существования программа охватила около 78 тыс. человек. Это менее 3% от общего объема сделок.

Основные проблемы госпрограммы - лимит на стоимость квартир и ограничение только на новостройки, введенные в эксплуатацию.

"Она не решает те задачи, не дает возможности каждому казахстанцу воспользоваться ей. 7-20-25 нужно либо пересмотреть и сделать перезагрузку, работу над ошибками. И это нормально. Либо ее просто прекратить", - заявил международный эксперт по недвижимости Лев Тетин.

По словам экспертов, ипотека остается недоступной для многих граждан из-за высокой процентной ставки. Даже при наличии льготных программ, большинство коммерческих кредитов предлагают ставки, которые превышают финансовые возможности средней семьи. Однако госфинансирование, говорят эксперты, не должно полностью замещать рыночные механизмы.

"За счет казны решается вопросы жителей в жилье. Я не против льготных программ, чтобы люди покупали но я более сторонник рыночного подхода, и надо льготными программами обеспечивать людей малообеспеченных или с низким доходом", - высказал мнение генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин.

Напомним, в ноябре прошлого года в Нацбанке сообщили о внесенных в программу изменениях. Отмечалось, что была введена отсрочка для военнослужащих срочной воинской службы по основному долгу и вознаграждению по займу.

Кроме того, с 1 января начало действовать новое требование - об отсутствии жилья на праве собственности заемщика (и супруга/супруги) в течение последних 18 месяцев на территории РК. Исключения составляют комнаты в общежитиях полезной площадью менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи, а также признанное аварийным жилье.

Несколько дней назад мы писали материал о том, сколько лет будут действовать льготные ипотеки под 7-9% в Казахстане.

Кроме того, сообщалось, что выдачи по жилищной программе "7-20-25" постепенно снижаются. В 2024 году банкам также было выделено 100 млрд тенге, которые выдавались банкам траншами по 25 млрд тенге в квартал.

Напомним, в рамках программы "7-20-25" граждане Казахстана могут оформить льготную ипотеку на следующих условиях:

процентная ставка - 7%;

первоначальный взнос - от 20%;

срок кредита - до 25 лет;

можно приобрести первичное жилье от застройщика, которое уже введено в эксплуатацию;

собственного жилья на праве собственности у заемщика быть не должно;

кредитоваться можно только один раз;

не должно быть других ипотек.