Проценты по ипотеке решили пока не снижать в Казахстане

Снижение максимальной ставки по ипотечным займам в Казахстане предложили перенести на несколько месяцев, чтобы банки смогли лучше подготовиться. Подробности читайте на NUR.KZ.

Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане приняли решение снизить предельную годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным займам с 25% до 20%. Норма вступила в силу 16 июня. Однако сейчас ее решили "поставить на паузу".

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало проект нового постановления, в рамках которого предлагается приостановить действие новой предельной ГЭСВ до 1 ноября 2025 года.

Как объясняют авторы проекта, перенос нужен для того, чтобы у банков второго уровня было достаточно времени для подготовки своих систем под новые требования, а также пересмотра условий новых и уже действующих ипотечных займов.

Таким образом, до 1 ноября предлагается оставить старую предельную ставку по жилищным займам в размере 25%.

Отметим, ранее эксперты рассказывали о том, что снижение процентов по ипотеке с 25% до 20% не повлияет на рынок цен и покупательскую способность казахстанцев.

Также недавно мы делились статистикой по ипотечному рынку – по последним данным, жилищные кредиты есть уже у более 600 тыс. человек.

Ранее стало известно и о том, что в Казахстане временно приостановили выдачу займов в рамках одной из льготных программ.