Ставки по ипотеке в Казахстане оказались одними из самых высоких в мире

Деньги и часы. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане действует множество льготных жилищных программ, но стать их участником могут далеко не все. Рядовым жителям страны приходится выбирать рыночные ипотеки с высокими процентными ставками. О том, какие в стране есть ипотечные продукты, рассказали аналитики Ranking.kz.

На данный момент в Казахстане различные ипотечные продукты предлагают 12 банков второго уровня (БВУ). У большинства из них минимальная ставка по ипотеке составляет от 18% и выше.

Из общей картины выбивается Отбасы банк – оператор многих льготных жилищных программ, которые реализуются в стране. Здесь минимальная ставка для жилищного займа составляет 3,5%, а промежуточного займа – от 5% до 11,5%.

Среди остальных банков достаточно низкие минимальные процентные ставки показывает Банк ЦентрКредит – 14% (ГЭСВ от 15,5%). При этом максимальная сумма, которую можно взять в кредит, составляет 100 млн тенге.

Следом идет Банк Фридом Финанс Казахстан со ставкой от 16% (ГЭСВ — от 17,2%). Здесь доступная сумма может составлять до 200 млн. тенге.

Третью строчку занял Halyk Bank – минимальная ставка для участников зарплатного проекта составляет от 17% (ГЭСВ – от 19,2%), а для остальных клиентов — от 18% (ГЭСВ — от 19,8%). При этом, как отмечают аналитики, максимальную сумму кредита банк не указал.

Какие ипотеки предлагают банки. Инфонрафика: ranking.kz

Стоит отметить, что при составлении данного рейтинга учитывались далеко не все ипотечные предложения банков. Как отметили аналитики, они брали в расчет только максимально доступные всем предложения. Сюда не попали, например, займы с залоговым жильем банка или особые предложения по отдельным жилым комплексам.

Тем не менее, несмотря на тот факт, что выбирались самые доступные для населения ипотечные программы, они все равно отличились особой дороговизной. Особенно если сравнивать с ипотеками в других странах.

Согласно данным аналитиков Numbeo, в рейтинге стран по уровню процентной ставки по ипотеке среди 104 стран Казахстан занимает 94 место.

Какие ипотечные кредиты предлагают в разных странах мира. Инфографика: ranking.kz

Средние ставки по рынку, согласно данным, находятся в районе 14,4%. Среди стран постсоветского пространства выше процентные ставки только в Украине, которая расположилась на 95 месте (15,2%), Беларуси (98 место, 19,5%) и Узбекистане (99 место со ставкой 20,2%).

Соседняя Россия расположилась на 83 месте в рейтинге – здесь средняя ставка по ипотеке равна 10,5%.

Самые низкие ставки в мире предлагают банки Финляндии (1,4%), Японии (1,4%) и Швейцарии (1,5%). А самые высокие в Венесуэле и Аргентине – 25,9% и 46,6% соответственно.

Впрочем, несмотря на то, что Казахстан оказался почти в конце рейтинга, ипотечный рынок в стране в основном живет за счет государственного бюджета – 9 из 10 оформленных ипотек в Казахстане выдаются на льготных условиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2003752-stavki-po-ipoteke-v-kazahstane-okazalis-odnimi-iz-samyh-vysokih-v-mire/