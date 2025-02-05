Независимо от религии: кто и на каких условиях может оформить исламскую ипотеку в Казахстане

Исламская ипотека – это финансовая услуга с некоторыми особенностями. При этом она доступна всем. Чем такая ипотека отличается от традиционной и какие у нее особенности, читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Исламская ипотека в Казахстане доступна всем гражданам независимо от религии и соответствует принципам шариата, исключая процентные ставки.

Существуют три основные модели исламской ипотеки: мурабаха (продажа с наценкой), иджара (аренда с выкупом) и мушарака (совместное владение).

По сравнению с традиционной ипотекой, исламская требует более высокого первоначального взноса и обычно дороже из-за дополнительных административных затрат и шариатского аудита, как сообщает канал The HODL.

Ипотечное кредитование является финансовым инструментом, позволяющим приобрести жилье в долг, а оплата производится с начислением вознаграждения (переплатой).

Как сообщает канал The HODL, исламская ипотека – это особый вид финансирования, который соответствует принципам шариата.

В отличие от обычных ипотечных кредитов, она исключает проценты (риба), так как взимание платы за использование денег запрещено в исламе. Вместо этого банки используют другие механизмы.

Основные модели исламской ипотеки

Как отмечается в источнике, существуют три основные схемы работы исламской ипотеки:

мурабаха (продажа с наценкой) – банк сам покупает недвижимость и перепродает ее заемщику с заранее оговоренной наценкой. Платежи осуществляются в рассрочку, но процентная ставка отсутствует; иджара (аренда с последующим выкупом) – банк приобретает жилье и сдает его заемщику в аренду. После завершения всех платежей недвижимость переходит в полную собственность клиента; мушарака (совместное владение) – банк и заемщик совместно владеют недвижимостью, а клиент постепенно выкупает долю банка. До полного перехода собственности заемщик выплачивает банку арендную плату за его часть.

Фигурки и монеты. Иллюстративное фото: Wipada Wipawin/Getty Images

Ключевые принципы подобной ипотеки

Особенностью такого финансового инструмента является не только схема реализации жилья и его выкупа, но и разделение рисков между участниками сделки.

"Если заемщик не может выплатить сумму, банк может забрать имущество, но все должно быть сделано согласно правилам шариата, чтобы не ущемлять права клиента.

Все условия сделки должны быть ясными и справедливыми для обеих сторон, без скрытых комиссий или неявных платежей", – сообщается в источнике.

При этом отмечается, что воспользоваться такой ипотекой могут все казахстанцы, независимо от их религиозных взглядов. Главное – согласие с условиями финансирования, которые соответствуют нормам шариата.

В чем отличие от традиционной ипотеки

В отличие от обычных ипотечных программ, где заемщик сразу становится владельцем недвижимости, исламская ипотека предполагает, что право собственности остается за банком или распределяется между банком и заемщиком.

Макет дома. Иллюстративное фото: takasuu/Getty Images

Кроме того, исламская ипотека требует более высокого первоначального взноса, что может усложнить доступность таких программ для некоторых казахстанцев.

"Кроме того, сложные правовые требования и необходимость проведения шариатского аудита увеличивают административные затраты для банков, что может сделать исламскую ипотеку дороже традиционной.

Также на дороговизну исламской ипотеки влияет уровень риска банка. То есть обычно исламская ипотека является дороже, чем традиционная ипотека", – сообщают в The HODL.

Таким образом, данный финансовый инструмент может применяться как альтернатива обычному ипотечному кредитованию. Однако он также имеет свои риски и требует от казахстанцев тщательной подготовки и оценки своих финансовых возможностей.

Доступна такая ипотека в исламских банках. При этом в текущем году подобная услуга может появиться и в "Отбасы банке".

Ранее мы рассказывали, как может работать лизинг жилья – альтернатива ипотеке в Казахстане.

Также отмечалось, что казахстанцы практически любого возраста могут оформить ипотеку для молодых семей.