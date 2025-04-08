Сколько нужно зарабатывать, чтобы оформить ипотеку в Казахстане

Аналитики посчитали, что казахстанцы должны зарабатывать минимум 354 тыс. тенге, чтобы оформить жилье за 25 млн тенге на 20 лет. На какие программы хватит такой зарплаты, читайте в материале NUR.KZ.
Ипотека требует больших денежных вложений. Зачастую сначала нужно накопить деньги на первоначальный взнос, а потом еще много лет тратить значительную часть дохода на ежемесячный платеж.
Аналитики портала "Крыша" подсчитал сумму, которой должно хватить на обслуживание ипотеки в Казахстане. Они отмечают, что требований к определенному размеру заработной платы у банков нет. Просто от того, сколько заемщик зарабатывает, напрямую зависит, сколько денег он может взять в банке – чем выше доход, тем больше сумма ипотеки, и наоборот.
Не последнюю роль будет играть и то, где именно казахстанец решит оформить ипотеку – в банках второго уровня на рыночных условиях или в жилищном строительном банке, который в Казахстане один – "Отбасы банк". Во втором случае минимальная зарплата для одобрения займа будет скромнее.
Так, по подсчетам экспертов, чтобы получить ипотеку в жилстройсбербанке, нужно зарабатывать минимум 354 тыс. тенге – такая сумма подходит под следующие условия:
- стоимость жилья составляет 25 млн тенге;
- первоначальный взнос должен быть не менее 50% (12,5 млн тенге);
- сумма займа – 12,5 млн тенге;
- средняя ставка – от 7,5% до 8,5%;
- срок займа – 20 лет;
- ежемесячный платеж – от 175 тыс. тенге, но в течение срока может меняться.
При этом "Отбасы банк" обычно устанавливает различные дополнительные условия, например, наличие депозита или начисление процентов без учета уже внесенных заемщиком денег.
В качестве альтернативы жилищному займу казахстанцы могут оформить ипотеку на рыночных условиях в одном из банков второго уровня. Правда, тогда необходимая минимальная зарплата вырастет до 770 тыс. тенге. С таким доходом можно будет взять заем на следующих условиях:
- стоимость жилья – 25 млн тенге;
- первоначальный взнос – минимум 20%, то есть 5 млн тенге;
- срок займа – 20 лет;
- средняя по рынку ставка – 18%;
- ежемесячный платеж – 385 900 тенге.
|Какая сумма нужна для оформления ипотеки в Казахстане
|Условие
|В банках второго уровня
|В "Отбасы банке"
|Стоимость жилья
|25 млн тенге
|25 млн тенге
|Первоначальный взнос
|20%
(5 млн тенге)
|50%
(12,5 млн тенге)
|Сумма займа
|20 млн тенге
|12,5 млн тенге
|Ставка
|18%
|От 7,5 до 8,5%
|Срок
|20 лет
|20 лет
|Платеж
|385 900 тенге
|От 177 000 тенге
|Минимальный доход
|770 000 тенге
|354 000 тенге
|По данным портала "Крыша"
Стоит отметить, что казахстанцам недостаточно зарабатывать только на ипотеку – по закону ежемесячный платеж не должен превышать 50% дохода семьи. Поэтому банки смотрят не только на зарплату заемщика, но также на его финансовую нагрузку – есть ли дети, работает ли супруг, оформлены ли другие кредиты.
Если официальной зарплаты не хватает, то можно указать дополнительные источники дохода. Банк попросит доказательства, и если они его удовлетворят, то, возможно, он учтет их. Впрочем, даже с небольшим официальным доходом можно попробовать повысить шанс на одобрение ипотеки с помощью:
- увеличения срока займа или повышения первоначального взноса – платеж снизится и будет легче вписаться в лимит;
- выбора жилья подешевле – сумма займа и платеж тоже будут меньше;
- предоставления дополнительного залога или поручителя с высоким заработком – банк может снизить ставку, и, соответственно, будет меньше платеж.
Также можно обратить внимание на разные льготные программы, которые действуют в Казахстане. Например, у ипотек "Наурыз" и "Наурыз жұмыскер" процентные ставки составляют 7-9%, при этом для первоначального взноса достаточно 20% от суммы займа.
Напомним, в Казахстане планируют ввести альтернативу ипотечным займам – так называемый "лизинг", когда человек арендует квартиру у банка, а по истечении договора может ее выкупить, оплатив остаток стоимости, которую не покрыла аренда.
Также ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане предложили снизить максимальные ставки по ипотечным займам. О том, насколько они могут стать выгоднее для граждан, можно прочитать в нашем материале.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2233901-skolko-nuzhno-zarabatyvat-chtoby-oformit-ipoteku-v-kazahstane/