Сколько нужно зарабатывать, чтобы оформить ипотеку в Казахстане

Аналитики посчитали, что казахстанцы должны зарабатывать минимум 354 тыс. тенге, чтобы оформить жилье за 25 млн тенге на 20 лет. На какие программы хватит такой зарплаты, читайте в материале NUR.KZ.

Ипотека требует больших денежных вложений. Зачастую сначала нужно накопить деньги на первоначальный взнос, а потом еще много лет тратить значительную часть дохода на ежемесячный платеж.

Аналитики портала "Крыша" подсчитал сумму, которой должно хватить на обслуживание ипотеки в Казахстане. Они отмечают, что требований к определенному размеру заработной платы у банков нет. Просто от того, сколько заемщик зарабатывает, напрямую зависит, сколько денег он может взять в банке – чем выше доход, тем больше сумма ипотеки, и наоборот.

Не последнюю роль будет играть и то, где именно казахстанец решит оформить ипотеку – в банках второго уровня на рыночных условиях или в жилищном строительном банке, который в Казахстане один – "Отбасы банк". Во втором случае минимальная зарплата для одобрения займа будет скромнее.

Так, по подсчетам экспертов, чтобы получить ипотеку в жилстройсбербанке, нужно зарабатывать минимум 354 тыс. тенге – такая сумма подходит под следующие условия:

стоимость жилья составляет 25 млн тенге ;

; первоначальный взнос должен быть не менее 50% (12,5 млн тенге);

сумма займа – 12,5 млн тенге ;

; средняя ставка – от 7,5% до 8,5%;

срок займа – 20 лет;

ежемесячный платеж – от 175 тыс. тенге, но в течение срока может меняться.

При этом "Отбасы банк" обычно устанавливает различные дополнительные условия, например, наличие депозита или начисление процентов без учета уже внесенных заемщиком денег.

В качестве альтернативы жилищному займу казахстанцы могут оформить ипотеку на рыночных условиях в одном из банков второго уровня. Правда, тогда необходимая минимальная зарплата вырастет до 770 тыс. тенге. С таким доходом можно будет взять заем на следующих условиях:

стоимость жилья – 25 млн тенге;

первоначальный взнос – минимум 20% , то есть 5 млн тенге;

, то есть срок займа – 20 лет;

средняя по рынку ставка – 18%;

ежемесячный платеж – 385 900 тенге.

Какая сумма нужна для оформления ипотеки в Казахстане Условие В банках второго уровня В "Отбасы банке" Стоимость жилья 25 млн тенге 25 млн тенге Первоначальный взнос 20%

(5 млн тенге) 50%

(12,5 млн тенге) Сумма займа 20 млн тенге 12,5 млн тенге Ставка 18% От 7,5 до 8,5% Срок 20 лет 20 лет Платеж 385 900 тенге От 177 000 тенге Минимальный доход 770 000 тенге 354 000 тенге По данным портала "Крыша"

Стоит отметить, что казахстанцам недостаточно зарабатывать только на ипотеку – по закону ежемесячный платеж не должен превышать 50% дохода семьи. Поэтому банки смотрят не только на зарплату заемщика, но также на его финансовую нагрузку – есть ли дети, работает ли супруг, оформлены ли другие кредиты.

Если официальной зарплаты не хватает, то можно указать дополнительные источники дохода. Банк попросит доказательства, и если они его удовлетворят, то, возможно, он учтет их. Впрочем, даже с небольшим официальным доходом можно попробовать повысить шанс на одобрение ипотеки с помощью:

увеличения срока займа или повышения первоначального взноса – платеж снизится и будет легче вписаться в лимит;

выбора жилья подешевле – сумма займа и платеж тоже будут меньше;

предоставления дополнительного залога или поручителя с высоким заработком – банк может снизить ставку, и, соответственно, будет меньше платеж.

Также можно обратить внимание на разные льготные программы, которые действуют в Казахстане. Например, у ипотек "Наурыз" и "Наурыз жұмыскер" процентные ставки составляют 7-9%, при этом для первоначального взноса достаточно 20% от суммы займа.

Напомним, в Казахстане планируют ввести альтернативу ипотечным займам – так называемый "лизинг", когда человек арендует квартиру у банка, а по истечении договора может ее выкупить, оплатив остаток стоимости, которую не покрыла аренда.

Также ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане предложили снизить максимальные ставки по ипотечным займам. О том, насколько они могут стать выгоднее для граждан, можно прочитать в нашем материале.