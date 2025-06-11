Действительно ли казахстанцы стали чаще брать ипотеку

За первые три месяца года казахстанцы взяли ипотечных займов на 390 млрд тенге. А всего за один апрель – сразу на 247 млрд. Такой рост обусловлен отложенным спросом. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Ранее мы рассказывали о том, что казахстанцы стали чаще оформлять ипотеку. В апреле жилищные займы оформили порядка 13 тыс. человек – рост к марту составил 54,1%. Примерно также вырос и объем выданных займов – на 53,8%, до 247 млрд тенге.

Но такая картина наблюдалась не всегда – в начале года ипотечный рынок шел на спад.

Как отмечает Ассоциация финансистов Казахстана, в первые три месяца года банки реже выдавали ипотечные займы своим клиентам. Выдача новых ипотек за январь-март текущего года снизилась на 5,7%, до 390 млрд тенге (в прошлом году было 413 млрд тенге).

При этом 225,2 млрд тенге пришлось на "Отбасы банк", который недавно стал национальным институтом, является единственным банком-участником в системе жилищных строительных сбережений и управляет всеми льготными ипотечными программами в стране.

На все остальные банки второго уровня пришлось лишь 36% выдач, что, впрочем, является максимальным показателем за последние 8 лет.

При этом снизилась не только общая сумма выдач, но и процент одобрений. В первом квартале 2025 года банками была одобрена лишь каждая четвертая заявка на ипотеку – доля выдач за год снизилась с 31% до 24%.

Количество заявок и процент одобрения по ипотечным займам. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Однако у падения есть объективная причина: в этом году вкладчики "Отбасы банка" поздно получили государственную премию на свои депозиты, из-за чего большинство из них подали заявки на получение займов лишь к концу первого квартала. Выдачи по таким заявкам произошли уже во втором квартале, что подтверждается резким ростом в апреле.

В остальном же можно отметить, что рынок ипотеки остается стабильным. Доля просрочек минимальна – всего 0,4% от общего портфеля. При этом платежи по жилищным займам в среднем занимают лишь 36% от средней зарплаты.

Условия ипотечных займов. Инфографика: асс

Таким образом, можно сделать вывод, что значительный рост выдач ипотечных займов в апреле в первую очередь был связан с отложенным спросом среди населения, а не внезапным улучшением ситуации на рынке.

Впрочем, ипотечный рынок Казахстана действительно меняется. Так, например, недавно вышло постановление, которое снижает максимальные ставки по ипотекам.

Также со 2 июля в "Отбасы банке" изменятся правила досрочного погашения жилищных займов, которые могут сильно повлиять на некоторые категории заемщиков.

При этом в Казахстане также обсуждают возможный запрет на использование наличных денег при расчетах на первичном рынке жилья – о возможных последствиях такого ограничения, можно узнать здесь.

Между тем напомним, что в одном из регионов страны недавно запустили новую жилищную программу с процентной ставкой в 6%. С ее условиями можно ознакомиться в нашем материале.

Ранее мы рассказывали о том, как в стране изменились цены на жилье, и сколько всего сделок купли-продажи совершили казахстанцы.