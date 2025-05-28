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Чаще оформлять ипотеку стали казахстанцы

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Калькулятор. Иллюстративное фото: freepik.com

В апреле ипотеку взяли порядка 13 тыс. казахстанцев. Общая сумма выданных займов достигла 247,1 млрд тенге – это в 1,5 раза больше, чем было месяцем ранее. С чем связан рост, узнали журналисты NUR.KZ.

В апреле 2025 года, как передает Telegram-канал Data Hub, казахстанцы оформили займов на 1,6 трлн тенге – это сразу на 13,3% больше, чем было месяцем ранее.

Не последнюю роль в этом сыграл ипотечный рынок, который заметно оживился.

Сколько ипотек оформили казахстанцы

В апреле жилищные займы оформили порядка 13 тыс. человек – рост к марту составил 54,1%. Примерно также вырос и объем выданных займов – на 53,8%, до 247 млрд тенге.

Можно было бы предположить, что активность связана с очередным запуском льготных программ, вроде ипотеки "Наурыз", однако аналитики отмечают, что причина оживления отчасти может объясняться отложенным спросом.

Так, относительно поздние выплаты государственной премии по жилищным депозитам в "Отбасы банке", возможно, сдержали спрос в первом квартале 2025 года. Проще говоря: многие казахстанцы не оформляли ипотеку, потому что ждали выплаты от государства.

В остальном картина осталась прежней: средняя сумма выданного кредита в пересчете на одного заемщика за месяц не изменилась – 19 млн тенге. Всего же на 1 мая 2025 года портфель ипотечных займов без учета списанной задолженности сложился в сумме 6,7 трлн тенге: 610,4 тыс. человек имели 638,6 тыс. ипотечных займов.

Что с другими займами

Также можно отметить, что вместе с ипотекой начали пользоваться спросом автокредиты – 24,8 тыс. человек за месяц оформили займы на 238,5 млрд тенге. Количество заемщиков выросло на 11,9%, а сумма – на 21,3%. Средний чек также вырос на 8,4%, до 9,6 млн тенге.

Что касается беззалоговых потребительских займов, то здесь наблюдается умеренный рост: общие объемы выдач за апрель выросли на 5% и достигли 889,8 млрд тенге. Количество заемщиков увеличилось на 3,3%, а средняя сумма оформленного ими кредита – на 1,6%, до 386,5 тыс. тенге.

Выдача кредитов в Казахстане. В апреле 2025 года зафиксировали высокий спрос на ипотеку
Выдачи кредитов в Казахстане. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Примечательно, что на фоне роста кредитования начала улучшаться ситуация с проблемными кредитами – их доля в общем портфеле за месяц снизилась на 0,14 процентного пункта.

Отметим, что вместе с ростом спроса на ипотечные займы также в Казахстане зафиксировали увеличение продаж на рынке жилья.

При этом выросли и цены на недвижимость. Особенно это коснулось Алматы и Астаны.

Также ранее эксперты рассказали о том, почему в Казахстане такие высокие цены на жилье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2249700-chashche-oformlyat-ipoteku-stali-kazahstancy/