Ипотечный рынок пошел на спад: что произошло в Казахстане

В январе ипотеку в Казахстане оформило порядка 8,8 тыс. человек. Общая сумма займов достигла 153,1 млрд тенге – за месяц рынок "обвалился" на 43,9%. О причинах падения читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В январе 2025 года в Казахстане наблюдалось значительное снижение объемов ипотечного кредитования: количество выданных кредитов уменьшилось на 43,1%, а общая сумма займов сократилась на 43,9% по сравнению с декабрем 2024 года.

Эксперты считают, что это не столько падение рынка, сколько нормализация после аномального роста во второй половине 2024 года, вызванного опасениями запрета на изъятие пенсионных накоплений.

Среди других факторов, повлиявших на рынок ипотеки, отмечаются стабильные цены на жилье, ожидания роста цен из-за отмены льгот по НДС для застройщиков, и возможное повышение пенсионных порогов для изъятия средств.

Для многих казахстанцев ипотека остается единственной возможностью обрести собственное жилье. При этом рынок представлен не только коммерческими ипотеками, которые банки выдают на собственных условиях, но и льготными государственными программами.

Впрочем, в январе было зафиксировано "охлаждение" ипотечного рынка. За месяц кредиты на покупку жилья, согласно данным Telegram-канала Data Hub, получили 8,8 тыс. казахстанцев – это сразу 43,1% меньше, чем было в декабре 2024 года.

Общая сумма займов также просела на 43,9% за месяц – до 153,1 млрд тенге. Всего же по состоянию на 1 февраля 603 тыс. заемщиков погашают 631 тыс. ипотек на общую сумму 6,7 трлн тенге.

Стоит отметить, что говорить о падении не совсем справедливо. Дело в том, что это не в январе казахстанцы оформили мало ипотек, а в предыдущие месяцы их выдавалось слишком много.

Как отмечает портал "Крыша", во второй половине 2024 года наблюдался заметный рост выдач ипотечных займов, который был связан с обсуждением полного запрета на изъятия пенсионных накоплений.

Другими словами, казахстанцы, опасаясь, что им запретят использовать свои накопления, стремились скорее ими воспользоваться, что в итоге отразилось на росте числа новых займов.

Для понимания: в январе 2024 года общая сумма выдач ипотек составила 140 млрд тенге, в феврале – 167,2 млрд, в марте – 135,7 млрд, в апреле – 144,8 млрд, в мае – 129,4 млрд, а в июне – 148 млрд тенге.

Но уже в июле, когда начали обсуждать запрет на использование накоплений, казахстанцы оформили 12,7 тыс. ипотек на 202 млрд тенге, а пик выдач пришелся именно на декабрь – 15,6 тыс. займов на 273 млрд тенге.

Выдача ипотек в Казахстане. Инфографика: krisha.kz

Как отмечают эксперты, среди других причин, из-за которых начал расти спрос на ипотеки, можно отметить:

стабильные цены на жилье;

ожидание роста цен из-за отмены льгот по НДС для застройщиков;

вложение в жилье из-за четвертого этапа всеобщего декларирования, которое в итоге отменили;

возможное повышение порогов для изъятия пенсионных накоплений, которого не случилось.

Напомним, ранее стало известно, что в январе также наблюдалось заметное снижение количества сделок купли-продажи жилья. По сравнению с декабрем падение составило 38,2%, однако в годовом разрезе зафиксировано умеренное снижение – лишь на 2,5%.

Также мы рассказывали, что в первый месяц 2025 года было зафиксировано повышение цен на недвижимость. Причем вторичный рынок показал более сильный рост цен. Эксперты связали это с возможной отменой льготы для застройщиков и попыткой самих граждан, продающих свое жилье, "успеть" за ценами на первичном рынке.