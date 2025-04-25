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Как встать в очередь на жилье по новым правилам в Казахстане

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Қазақ тілінде оқу
Мужчина держит фигурки дома и знака стоп
Покупка жилья. Иллюстративное фото: Andrii Yalanskyi/Getty Images

С 24 мая очередью на государственное жилье будет управлять "Отбасы банк". Подавать заявку на получение квартиры нужно будет через Центр обеспечения жилищем. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В скором времени в Казахстане начнет работать Центр обеспечения жилищем – электронная система, которая будет сама проверять наличие недвижимости у граждан, их семейное положение, а также автоматически формировать список без участия людей.

Произойдет такой переход уже 24 мая, а управлять новой системой, а также всеми очередями, будет "Отбасы банк", который трансформируется в национальный институт развития.

Подать заявку на постановку в очередь смогут все граждане Казахстана, независимо от принадлежности к социально уязвимым слоям населения, однако чтобы ее приняли, нужно соответствовать следующим требованиям:

  • нет собственного жилья последние пять лет;
  • имеющееся жилье признано аварийным.

Министерство промышленности и строительства РК между тем опубликовало приказ, который устанавливает правила постановки в очередь на жилье. Сам документ был опубликован на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК.

Чтобы встать в очередь через новую систему, казахстанцы должны будут:

  1. зайти на интернет-ресурс "Отбасы банка" и авторизоваться через электронную цифровую подпись;
  2. открыть личный кабинет и подать заявку;
  3. если подается заявка на получение жилья в Астане, Алматы и Шымкенте, то нужна регистрация по месту жительства за последние 3 года. Такое требование не распространяется на граждан в возрасте до 29 лет, оставшихся без родителей до совершеннолетия;
  4. указать, если заявитель принадлежит к одной из групп нуждающихся в жилье (например, ветераны ВОВ, живущие в аварийном жилье или социально уязвимые граждане). Если система не находит такие сведения, но они должны быть, следует обратиться обратиться в акимат по месту жительства;
  5. дать согласие на обработку персональных данных;
  6. подписать заявку, отправить и ждать ответа;
  7. результат приходит в личный кабинет и по SMS на зарегистрированный номер.

Стоит отметить, что заявления будут рассматриваться в течение 1 рабочего дня. Если заявитель живет в аварийном доме, то нужно приложить к заявлению электронную копию техзаключения от эксперта, а рассмотрение заявки составит 3 дня.

При этом, если в итоге гражданин получит отказ, то его уведомляют заранее и назначают заслушивание для возможности выразить свое мнение о таком решении.

Само уведомление должны прислать не менее чем за 3 дня до завершения срока оказания государственной услуги и не позднее 2 дней с момента получения уведомления. После этого гражданин получит или положительный результат, или отказ с указанием причины.

Напомним, ранее мы подробно рассказали о том, в каких случаях казахстанцы точно получат отказ, если подадут заявление на постановку в очередь на жилье от государства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2239329-kak-vstat-v-ochered-na-zhile-po-novym-pravilam-v-kazahstane/