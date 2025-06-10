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Казахстанцы стали реже покупать жилье

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Монеты на фоне домов.
Монеты на фоне домов. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За май в Казахстане было зарегистрировано 33 986 сделок купли-продажи жилья. Это сразу на 7,7% меньше, чем было месяцем ранее. Продажи упали в 15 регионах страны. Подробности читайте на NUR.KZ.

В мае жилье на первичном рынке Казахстана подорожало на 0,7%, а на вторичном – наоборот, подешевело на 0,3% за месяц. Между тем покупательная активность жителей заметно снизилась.

Согласно данным Бюро национальной статистики, за месяц в стране было зарегистрировано 33 986 сделок купли-продажи жилья. Это сразу на 7,7% меньше, чем было в апреле 2025 года, но все равно на 9,4% больше, чем было годом ранее.

На индивидуальные дома пришлось 7 745 сделок, а на квартиры – 26 241. Чаще всего казахстанцы покупали 1-комнатные квартиры – 10 168 сделок. Также активно приобретались 2-комнатные квартиры – 9 575.

Стоит отметить, что в мае падение спроса наблюдалось почти в 15 регионах страны. Сильнее всего продажи упали в области Ұлытау – сразу на 31,3% за месяц.

Также сильное снижение зафиксировано в Восточно-Казахстанской (на 18%) и Атырауской (на 17,8%) областях, в Астане (на 16,5%) и в области Жетісу (на 16,2%).

В Шымкенте продажи снизились на 12,4%, а в Алматы, наоборот, выросли, но только на 2%. Наибольший прирост показала область Абай – сразу на 11,4% за месяц.

Наибольшее количество сделок было совершено в Алматы – 7 161. Далее идет Астана (6 077), а замыкает тройку лидеров Карагандинская область (2 654 сделки), с небольшим отставанием от нее расположилась Алматинская область (2 154 сделки).

Область Ұлытау отличилась самым низким количеством зарегистрированных сделок – всего 312.

Сделки купли-продажи жилья в Казахстане
(май 2025 года)
Регион Общее
количество		 Дома Квартиры Рост
за
месяц		 за
год
Казахстан 33 986 7 745 26 241 -7,7% 9,4%
Абай 872 282 590 11,4% 6,1%
Акмолинская 1 235 538 697 -5,3% -0,1%
Актюбинская 1 254 258 996 -8,6% -13,1%
Алматинская 2 154 1 035 1 119 -2,8% 45,3%
Атырауская 853 283 570 -17,8% -14,0%
Западно-Казахстаская 1 072 364 708 -2,8% 11,2%
Жамбылская 1 094 510 584 0,3% 16,6%
Жетісу 797 397 400 -16,2% 1,5%
Карагандинская 2 654 589 2 065 -7,3% -1,2%
Костанайская 1 110 316 794 -9,6% -14,0%
Кызылординская 534 242 292 -13,9% 11,9%
Мангистауская 1 522 345 1 147 -9,1% -5,9%
Павлодарская 1 038 189 849 0,6% 13,3%
Северо-Казахстанская 650 298 352 0,3% -7,1%
Туркестанская 872 597 275 -10,3% -6,8%
Ұлытау 312 55 257 -31,3% -9,3%
Восточно-Казахстанская 1 021 304 717 -18,0% 2,4%
Астана 6 077 136 5 941 -16,5% 36,0%
Алматы 7 161 577 6 584 2,0% 11,4%
Шымкент 1 704 400 1 304 -12,4% 9,9%
По данным Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что падение продаж является довольно условным. Дело в том, что майский показатель по-прежнему является одним из самых высоких для 2025 года и уступает только апрельскому.

Будет ли спрос сохраняться на высоком уровне, пока неизвестно, однако на рынке жилья прямо сейчас происходят важные изменения. Например, в Казахстане снизили максимальные ставки по ипотеке.

Впрочем, эксперты считают, что это никак не повлияет на спрос среди населения. Зато в будущем ожидается рост цен из-за запланированного повышения ставки налога на добавленную стоимость до 16%.

Также мы ранее рассказывали о том, что в Казахстане планируют ввести запрет на расчет наличными деньгами при покупке жилья на первичном рынке. О том, может ли это привести к росту цен, читайте здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2253759-kazahstancy-stali-rezhe-pokupat-zhile/