Казахстанцы стали реже покупать жилье

За май в Казахстане было зарегистрировано 33 986 сделок купли-продажи жилья. Это сразу на 7,7% меньше, чем было месяцем ранее. Продажи упали в 15 регионах страны. Подробности читайте на NUR.KZ.
В мае жилье на первичном рынке Казахстана подорожало на 0,7%, а на вторичном – наоборот, подешевело на 0,3% за месяц. Между тем покупательная активность жителей заметно снизилась.
Согласно данным Бюро национальной статистики, за месяц в стране было зарегистрировано 33 986 сделок купли-продажи жилья. Это сразу на 7,7% меньше, чем было в апреле 2025 года, но все равно на 9,4% больше, чем было годом ранее.
На индивидуальные дома пришлось 7 745 сделок, а на квартиры – 26 241. Чаще всего казахстанцы покупали 1-комнатные квартиры – 10 168 сделок. Также активно приобретались 2-комнатные квартиры – 9 575.
Стоит отметить, что в мае падение спроса наблюдалось почти в 15 регионах страны. Сильнее всего продажи упали в области Ұлытау – сразу на 31,3% за месяц.
Также сильное снижение зафиксировано в Восточно-Казахстанской (на 18%) и Атырауской (на 17,8%) областях, в Астане (на 16,5%) и в области Жетісу (на 16,2%).
В Шымкенте продажи снизились на 12,4%, а в Алматы, наоборот, выросли, но только на 2%. Наибольший прирост показала область Абай – сразу на 11,4% за месяц.
Наибольшее количество сделок было совершено в Алматы – 7 161. Далее идет Астана (6 077), а замыкает тройку лидеров Карагандинская область (2 654 сделки), с небольшим отставанием от нее расположилась Алматинская область (2 154 сделки).
Область Ұлытау отличилась самым низким количеством зарегистрированных сделок – всего 312.
|Сделки купли-продажи жилья в Казахстане
(май 2025 года)
|Регион
|Общее
количество
|Дома
|Квартиры
|Рост
|за
месяц
|за
год
|Казахстан
|33 986
|7 745
|26 241
|-7,7%
|9,4%
|Абай
|872
|282
|590
|11,4%
|6,1%
|Акмолинская
|1 235
|538
|697
|-5,3%
|-0,1%
|Актюбинская
|1 254
|258
|996
|-8,6%
|-13,1%
|Алматинская
|2 154
|1 035
|1 119
|-2,8%
|45,3%
|Атырауская
|853
|283
|570
|-17,8%
|-14,0%
|Западно-Казахстаская
|1 072
|364
|708
|-2,8%
|11,2%
|Жамбылская
|1 094
|510
|584
|0,3%
|16,6%
|Жетісу
|797
|397
|400
|-16,2%
|1,5%
|Карагандинская
|2 654
|589
|2 065
|-7,3%
|-1,2%
|Костанайская
|1 110
|316
|794
|-9,6%
|-14,0%
|Кызылординская
|534
|242
|292
|-13,9%
|11,9%
|Мангистауская
|1 522
|345
|1 147
|-9,1%
|-5,9%
|Павлодарская
|1 038
|189
|849
|0,6%
|13,3%
|Северо-Казахстанская
|650
|298
|352
|0,3%
|-7,1%
|Туркестанская
|872
|597
|275
|-10,3%
|-6,8%
|Ұлытау
|312
|55
|257
|-31,3%
|-9,3%
|Восточно-Казахстанская
|1 021
|304
|717
|-18,0%
|2,4%
|Астана
|6 077
|136
|5 941
|-16,5%
|36,0%
|Алматы
|7 161
|577
|6 584
|2,0%
|11,4%
|Шымкент
|1 704
|400
|1 304
|-12,4%
|9,9%
|По данным Бюро национальной статистики
Стоит отметить, что падение продаж является довольно условным. Дело в том, что майский показатель по-прежнему является одним из самых высоких для 2025 года и уступает только апрельскому.
Будет ли спрос сохраняться на высоком уровне, пока неизвестно, однако на рынке жилья прямо сейчас происходят важные изменения. Например, в Казахстане снизили максимальные ставки по ипотеке.
Впрочем, эксперты считают, что это никак не повлияет на спрос среди населения. Зато в будущем ожидается рост цен из-за запланированного повышения ставки налога на добавленную стоимость до 16%.
Также мы ранее рассказывали о том, что в Казахстане планируют ввести запрет на расчет наличными деньгами при покупке жилья на первичном рынке. О том, может ли это привести к росту цен, читайте здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2253759-kazahstancy-stali-rezhe-pokupat-zhile/