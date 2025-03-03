Сколько казахстанцев получили максимальную госпремию на жилищные депозиты

По итогам 2024 года госпремию на вклады в "Отбасы банке" получили 2 134 279 вкладчиков. Причем каждому четвертому начислили максимальную выплату – 147 680 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане существует система жилищных строительных сбережений (ЖСС), и ее единственным участником пока является "Отбасы банк". Особенность этой системы заключается в том, что, помимо доступа к разным льготным ипотечным программам, вкладчики банка ежегодно получают на свои счета государственную премию.

Как сообщили в "Отбасы банке", в минувшие выходные казахстанцы получили свою премию от государства, которая была начислена по итогам 2024 года. Выплаты были начислены на счета 2 134 279 казахстанцев, у которых были открыты жилищные вклады.

Максимальный размер государственной премии в этот раз составил 147 680 тенге, и такую сумму получил каждый четвертый вкладчик, то есть около 534 тыс. граждан.

Напомним, максимальный размер госпремии составляет 20% от 200 месячных расчетных показателей (200 МРП – 738 400 тенге за 2024 году).

При этом важно учесть, что премия начисляется только на те накопления, которые ранее не были поощрены. Другими словами, гражданам нужно ежегодно пополнять вклад минимум на 200 МРП, чтобы получать максимальную выплату от государства.

К слову, в 2025 году максимальная государственная премия вырастет и достигнет 157 280 тенге. Ее получат те граждане, которые за год накопят минимум 786 400 тенге (1 МРП в 2025 году равен 3 932 тенге).

Для того чтобы сумма не "била по бюджету", гражданам может быть удобнее пополнять вклад ежемесячно – примерно по 65,5 тыс. тенге.

Также важно учесть, что у некоторых граждан открыто по несколько жилищных вкладов, однако госпремия назначается только на один из них.

Напомним, ранее в "Отбасы банке" рассматривали возможность отменить государственную премию для некоторых категорий граждан. Также мы рассказывали о случаях из-за которых граждане могут лишиться государственной премии.