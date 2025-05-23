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Новую ипотеку под 6% запускают в одном из регионов Казахстана

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Домик-копилка и деньги.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Северо-Казахстанской области 26 мая начнется прием заявок на участие в новой жилищной программе "Қызылжар жастары". Ипотеку выдают под льготные 6%. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане действует целый ряд региональных молодежных жилищных программ, например, "Алматы Жастары", которой могут воспользоваться алматинцы, или "Жайық жастары" – запущенная для жителей Западно-Казахстанской области.

Теперь же похожая льготная ипотечная программа будет доступна и для севера Казахстана – "Қызылжар жастары". Как сообщает акимат Северо-Казахстанской области, прием заявок начнется уже 26 мая и продлится до 11 июня.

Программа нацелена на молодых специалистов. Принять участие в ней смогут граждане в возрасте до 35 лет, работающие в сферах здравоохранения, ветеринарии, культуры, спорта, социальной защиты, гражданской обороны и энергетики. Стаж работы не должен быть ниже 6 месяцев.

На каких условиях работает "Қызылжар жастары":

  • максимальная сумма займа – 15 млн тенге для жителей Петропавловска и 10 млн тенге – для области;
  • первоначальный взнос – 10%;
  • ставка вознаграждения – 6%;
  • срок займа – до 19 лет.

Подать документы можно в будние дни в Центре приема граждан в Петропавловске, который расположен на улице Конституции, 58а. Время работы с 9:00 до 18:30, но с перерывом на обед с 13:00 до 14:30.

Как отмечают в акимате, отбор кандидатов проводится по балльной системе с учетом социального статуса, семейного положения, наличия детей и трудового опыта.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане предложили ввести специальную льготную ипотеку под 5% для тех, кто живет в маленьких городах и селах Казахстана.

Также мы рассказывали о программе "С дипломом в село", в рамках которой можно получить льготный жилищный кредит под 0,01%.

Помимо этого отметим, что уже 24 мая начнет работать новая очередь на получение жилья от государства. Подать заявку смогут все граждане страны, однако не всем в итоге ее утвердят.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2247996-novuyu-ipoteku-pod-6-zapuskayut-v-odnom-iz-regionov-kazahstana/