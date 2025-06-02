"Автосгорание" жилищных депозитов начало действовать в Казахстане

Со 2 июня в "Отбасы банке" вступили в действие новые правила погашения жилищных займов. Теперь привязанные к ним депозиты будут автоматически идти на их погашение. Подробности читайте на NUR.KZ.

"Отбасы банк" с сегодняшнего дня официально ввел новые правила по досрочному погашению ипотек, оформленных в рамках жилищно-строительных сбережений (ЖСС).

В банке можно оформить три вида займов: предварительные, промежуточные и жилищные. Последние являются самыми выгодными для вкладчиков, но для того, чтобы можно было их оформить, нужно держать вклад открытым долгое время.

В связи с этим многие казахстанцы предпочитают открывать депозит и оформлять предварительные или промежуточные ипотечные займы. Их можно получить сразу, если есть нужная сумма. И именно по ним теперь действуют новые ограничения.

Со 2 июня казахстанцы, в случае досрочного погашения таких займов, должны быть готовы к тому, что:

накопления на депозите, связанном с займом, будут автоматически направляться в счет погашения остатка основного долга;

договор о жилищных строительных сбережениях будет подлежать обязательному расторжению;

для оформления нового займа потребуется открытие нового депозита либо использование уже действующего, не привязанного к ранее выданному займу.

Это связано с тем, что клиенты, ранее оформившие предварительный или промежуточный займи, погасив их, фактически уже реализовали свои цели по улучшению жилищных условий.

А некоторые вкладчики использовали систему как "конвейер": брали заем, быстро его гасили, использовали тот же вклад, чтобы оформить новый кредит – чем дольше действует вклад, тем выгоднее условия по кредитам.

Это ставило в невыгодные условия граждан, которые копили средства больше трех лет, ведь ЖСС работает на основе взаимных накоплений, где вклад одних – источник кредитов для других. Схема работает только при долгосрочной вовлеченности участников.

Именно поэтому были введены новые правила. Теперь, как раньше, открыть вклад, взять промежуточный кредит, досрочно погасить его и продолжить накапливать средства для получения жилищного займа под низкие проценты будет нельзя – каждая оформленная ипотека будет приводить к "автосгоранию" депозита.

Впрочем, гражданам переживать не стоит. Те, кто действительно долго копит деньги на покупку собственного жилья, не почувствуют никаких негативных последствий, наоборот, система, как считают эксперты, должна стать устойчивее, что положительно скажется на вкладчиках.

Отметим, что "Отбасы банк" является единственным, кто работает по системе ЖСС, однако остальные банки могут предлагать свои ипотеки на уникальных условиях. С их предложениями можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее стало известно, что по итогам апреля ипотеки выплачивают порядка 610,4 тыс. казахстанцев. В нашем материале мы рассказывали об их общей сумме долга.

Также недавно эксперты рассказали о том, как возможность использования пенсионных накоплений повлияла на рынок жилья в Казахстане.