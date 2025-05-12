Что будет, если в Казахстане запретят покупать жилье за наличные деньги

На казахстанском первичном рынке жилья планируют ввести запрет на расчет наличными деньгами. Такая норма может привести к снижению доли теневого строительства. О других последствиях читайте на NUR.KZ.

В Казахстане планируют сделать рынок недвижимости более прозрачным. Как отмечает портал "Крыша", в стране хотят запретить использовать наличные деньги при покупке жилья на первичном рынке, то есть у застройщиков.

Инициатива уже была одобрена мажилисом парламента, а сами поправки могут принять в июне текущего года. При этом они не затрагивают вторичный рынок – там жилье можно будет по-прежнему покупать так, как удобно, и запрета на "наличку" не будет.

Главная цель изменений – сделать рынок недвижимости Казахстана прозрачным и безопасным. Сейчас в стране многие объекты возводятся по "серым" схемам, без разрешений на привлечение средств дольщиков, а сделки по жилью проводят в обход законодательства.

В связи с этим планируется ввести ряд новых условий, которые ужесточат правила сделок на первичном рынке жилья Казахстана:

запрет на наличные деньги – оплату можно будет проводить только в виде безналичного расчета. Деньги будут проходить через банки и облагаться налогами;

будут запрещены предварительные, инвестиционные и договоры бронирования – останется только договор долевого участия;

выдача ипотеки будет возможна только по проверенным объектам – банк не выдаст заем, если у застройщика нет разрешений;

штрафы – за работу в обход закона застройщикам грозит до 2 000 месячных расчетных показателей (МРП), а за незаконную рекламу – до 1 000 МРП. В деньгах это 3 932 000 – 7 864 000 тенге.

Как считает президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков, эти меры снизят и теневое строительство, и коррупцию, при этом не приведут к чрезмерным затратам, кроме появления комиссий банков за перевод денег. Поэтому рост цен на жилье после принятия таких норм не прогнозируется.

Среди плюсов эксперты также отмечают:

прозрачность сделок – безналичные платежи проще отследить, что уменьшает риски мошенничества; снижение теневого строительства – нелегальные застройщики, которые принимали деньги наличными, будут вытеснены с рынка либо начнут работать по закону; защита покупателей – запрет на обходные договоры и обязательное наличие разрешений повысят безопасность вложений.

Напомним, что в Казахстане также планируется повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) до 16%. Эксперты считают, что, в отличие от текущих поправок, эти могут привести к сильному росту цен на рынке жилья.

Также ранее мы рассказывали о пилотном проекте, в рамках которого казахстанцы смогут оформлять сделки по недвижимости в режиме "онлайн". О том, какое жилье таким образом можно будет купить, читайте здесь.