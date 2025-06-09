Аренда жилья дешевеет в Казахстане: в каких городах снижаются цены

В мае резко снизились средние цены на рынке арендной недвижимости – сразу на 1,4% за месяц. Сильнее всего съемное жилье подешевело в Алматы – на 3,6%. Подробности читайте на NUR.KZ.
На рынке съемного жилья зафиксировано небольшое "охлаждение" – за месяц арендные ставки, согласно данным Бюро национальной статистики, снизились на 1,4%. Месяц назад прирост составил 1%.
Сильнее всего цены упали в Алматы – сразу на 3,6%. Следом идут Шымкент (минус 1,8%), Талдыкорган (минус 1,7%), Актау (минус 0,2%) и Астана (минус 0,1%). Вероятно, что снижение цен в крупных городах может быть связано с наступлением летних каникул в стране – студенты из регионов возвращаются домой и рынок аренды "остывает".
Но это не касается некоторых крупных городов в регионах. Например, в Усть-Каменогорске по итогам мая аренда взлетела сразу на 3,8% за месяц. В Кокшетау прирост составил 3,7%, в Петропавловске – 2,8%, в Семее – 2,3%, а в Атырау и городе Қонаев – по 2%.
Средняя ставка на рынке арендного жилья составила 4 496 тенге за квадратный метр. Это сразу на 9,4% больше, чем было в мае прошлого года.
|Рост цен на рынке арендного жилья в Казахстане
(в мае 2025 года)
|Регион
|К апрелю
2025г.
|К маю
2024г.
|Казахстан
|-1,4%
|9,4%
|Астана
|-0,1%
|21,5%
|Алматы
|-3,6%
|2,2%
|Шымкент
|-1,8%
|9,9%
|Актау
|-0,2%
|0,8%
|Актобе
|1,0%
|27,6%
|Атырау
|2,0%
|7,5%
|Жезказган
|1,1%
|14,1%
|Кокшетау
|3,7%
|21,6%
|Караганда
|0,0%
|14,2%
|Қонаев
|2,0%
|2,9%
|Костанай
|0,4%
|11,2%
|Кызылорда
|0,0%
|1,0%
|Уральск
|0,3%
|9,0%
|Усть-Каменогорск
|3,8%
|15,8%
|Павлодар
|0,7%
|10,4%
|Петропавловск
|2,8%
|13,4%
|Семей
|2,3%
|22,2%
|Талдыкорган
|-1,7%
|12,0%
|Тараз
|0,4%
|9,5%
|Туркестан
|0,0%
|1,9%
|По данным Бюро национальной статистики
Что касается непосредственно продажи жилья, то первичный рынок за май немного подорожал – всего на 0,7%. В годовом разрезе прирост составил 8,7%.
Сильнее всего цены выросли в Актобе – на 3% за месяц. Далее идут Павлодар и Кызылорда – плюс 2,3% и плюс 2,1% соответственно. В Алматы средний ценник вырос на 1,9%, в Астане он не изменился, а в Шымкенте – снизился на 0,6%.
В годовом разрезе лидерами по приросту цен на "первичку" стали Павлодар (22,6%), Алматы (12,7%) и Шымкент (10,9%). Наименьший прирост зафиксирован в Усть-Каменогорске (1,2%).
А вторичный рынок в мае отличился – за месяц он, как и арендный, немного "остыл" – средняя цена снизилась на 0,3%. Особенно сильно цены упали в Астане – сразу на 2,6%. Отметилась и Кызылорда – минус 1,2%.
Наибольший прирост зафиксирован в Шымкенте – сразу на 4,1% за месяц. В Алматы он составил 1,3%.
В годовом разрезе лидером по росту цен стал Актобе – плюс 17,6%. Следом идут Павлодар и Алматы с приростом в 13,3% и 12,9% соответственно. В Астане цены за год выросли на 2,2%, а в Караганде и Усть-Каменогорске, наоборот, снизились на 0,8% и 3,4% соответственно.
|Рост цен на рынке недвижимости в Казахстане
(в мае 2025 года)
|Регион
|Первичный рынок
|Вторичный рынок
|К апрелю
2025г.
|К маю
2024г.
|К апрелю
2025г.
|К маю
2024г.
|Казахстан
|0,7%
|8,7%
|-0,3%
|6,3%
|Астана
|0,0%
|7,3%
|-2,6%
|2,2%
|Алматы
|1,9%
|12,7%
|1,3%
|12,9%
|Шымкент
|-0,6%
|10,9%
|4,1%
|2,8%
|Актау
|0,0%
|4,6%
|-0,4%
|1,1%
|Актобе
|3,0%
|6,4%
|2,6%
|17,6%
|Атырау
|1,1%
|6,3%
|0,0%
|12,7%
|Жезказган
|0,0%
|7,2%
|0,4%
|2,3%
|Кокшетау
|0,0%
|7,3%
|0,8%
|8,8%
|Караганда
|0,0%
|2,8%
|0,0%
|-0,8%
|Қонаев
|1,3%
|9,0%
|-0,3%
|7,9%
|Костанай
|1,5%
|5,8%
|0,0%
|3,7%
|Кызылорда
|2,1%
|6,8%
|-1,2%
|0,3%
|Уральск
|0,8%
|2,9%
|0,5%
|1,8%
|Усть-Каменогорск
|0,0%
|1,2%
|0,3%
|-3,4%
|Павлодар
|2,3%
|22,6%
|2,3%
|13,3%
|Петропавловск
|0,0%
|2,6%
|1,0%
|8,5%
|Семей
|0,0%
|1,4%
|0,5%
|9,7%
|Талдыкорган
|0,0%
|8,8%
|0,0%
|7,9%
|Тараз
|0,0%
|10,2%
|0,6%
|6,6%
|Туркестан
|0,0%
|1,9%
|0,6%
|11,3%
|По данным Бюро национальной статистики
По итогам мая средняя стоимость первичного жилья в Казахстане составила 521 596 тенге за квадратный метр. Самые дорогие квартиры продаются в Алматы (633 217 тенге) и Астане (596 433 тенге), а самые дешевые – в Уральске (286 288 тенге за "квадрат").
На вторичном рынке жилье продается в среднем по 541 858 тенге за квадратный метр. Здесь также лидерами являются Алматы и Астана – 658 226 тенге и 646 653 тенге за "квадрат" соответственно. Самая дешевая "вторичка" продается в Кызылорде – по 313 448 тенге за квадратный метр.
|Средняя стоимость квадратного метра жилья в Казахстане
(в мае 2025 года)
|Регион
|Первичное жилье
|Вторичное жилье
|Арендное жилье
|Казахстан
|₸521 596
|₸541 858
|₸4 496
|Астана
|₸596 433
|₸646 653
|₸5 000
|Алматы
|₸633 217
|₸658 226
|₸5 241
|Шымкент
|₸478 599
|₸440 012
|₸3 848
|Актау
|₸428 747
|₸335 840
|₸3 309
|Актобе
|₸298 411
|₸341 844
|₸2 897
|Атырау
|₸512 205
|₸482 711
|₸3 937
|Жезказган
|₸397 692
|₸363 933
|₸4 013
|Кокшетау
|₸331 988
|₸335 654
|₸3 297
|Караганда
|₸368 720
|₸386 166
|₸4 442
|Қонаев
|₸417 962
|₸440 514
|₸3 643
|Костанай
|₸410 572
|₸399 139
|₸2 934
|Кызылорда
|₸357 945
|₸313 448
|₸2 605
|Уральск
|₸286 288
|₸360 689
|₸3 155
|Усть-Каменогорск
|₸392 089
|₸372 932
|₸3 264
|Павлодар
|₸423 015
|₸419 681
|₸2 765
|Петропавловск
|₸359 794
|₸401 498
|₸3 340
|Семей
|₸453 834
|₸430 660
|₸3 438
|Талдыкорган
|₸370 059
|₸371 977
|₸3 230
|Тараз
|₸387 287
|₸337 348
|₸2 235
|Туркестан
|₸338 637
|₸343 058
|₸2 487
|По данным Бюро национальной статистики
Стоит отметить, что эксперты ожидают дальнейшего роста цен на недвижимость, который будет связан с повышением ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 16%.
Между тем мы ранее рассказывали о том, что в Казахстане планируют ввести запрет на расчет наличными деньгами при покупке жилья на первичном рынке. О том, может ли это привести к росту цен, читайте здесь.
Также недавно эксперты рассказали о причинах резкого роста цен на рынке недвижимости в последние годы. Подробности можно прочитать в нашем материале.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2253468-arenda-zhilya-desheveet-v-kazahstane-v-kakih-gorodah-snizhayutsya-ceny/