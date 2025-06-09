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Аренда жилья дешевеет в Казахстане: в каких городах снижаются цены

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Многоквартирные дома построены в Алматы
Многоквартирные дома. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В мае резко снизились средние цены на рынке арендной недвижимости – сразу на 1,4% за месяц. Сильнее всего съемное жилье подешевело в Алматы – на 3,6%. Подробности читайте на NUR.KZ.

На рынке съемного жилья зафиксировано небольшое "охлаждение" – за месяц арендные ставки, согласно данным Бюро национальной статистики, снизились на 1,4%. Месяц назад прирост составил 1%.

Сильнее всего цены упали в Алматы – сразу на 3,6%. Следом идут Шымкент (минус 1,8%), Талдыкорган (минус 1,7%), Актау (минус 0,2%) и Астана (минус 0,1%). Вероятно, что снижение цен в крупных городах может быть связано с наступлением летних каникул в стране – студенты из регионов возвращаются домой и рынок аренды "остывает".

Но это не касается некоторых крупных городов в регионах. Например, в Усть-Каменогорске по итогам мая аренда взлетела сразу на 3,8% за месяц. В Кокшетау прирост составил 3,7%, в Петропавловске – 2,8%, в Семее – 2,3%, а в Атырау и городе Қонаев – по 2%.

Средняя ставка на рынке арендного жилья составила 4 496 тенге за квадратный метр. Это сразу на 9,4% больше, чем было в мае прошлого года.

Рост цен на рынке арендного жилья в Казахстане
(в мае 2025 года)
Регион К апрелю
2025г.		 К маю
2024г.
Казахстан -1,4% 9,4%
Астана -0,1% 21,5%
Алматы -3,6% 2,2%
Шымкент -1,8% 9,9%
Актау -0,2% 0,8%
Актобе 1,0% 27,6%
Атырау 2,0% 7,5%
Жезказган 1,1% 14,1%
Кокшетау 3,7% 21,6%
Караганда 0,0% 14,2%
Қонаев 2,0% 2,9%
Костанай 0,4% 11,2%
Кызылорда 0,0% 1,0%
Уральск 0,3% 9,0%
Усть-Каменогорск 3,8% 15,8%
Павлодар 0,7% 10,4%
Петропавловск 2,8% 13,4%
Семей 2,3% 22,2%
Талдыкорган -1,7% 12,0%
Тараз 0,4% 9,5%
Туркестан 0,0% 1,9%
По данным Бюро национальной статистики

Что касается непосредственно продажи жилья, то первичный рынок за май немного подорожал – всего на 0,7%. В годовом разрезе прирост составил 8,7%.

Сильнее всего цены выросли в Актобе – на 3% за месяц. Далее идут Павлодар и Кызылорда – плюс 2,3% и плюс 2,1% соответственно. В Алматы средний ценник вырос на 1,9%, в Астане он не изменился, а в Шымкенте – снизился на 0,6%.

В годовом разрезе лидерами по приросту цен на "первичку" стали Павлодар (22,6%), Алматы (12,7%) и Шымкент (10,9%). Наименьший прирост зафиксирован в Усть-Каменогорске (1,2%).

А вторичный рынок в мае отличился – за месяц он, как и арендный, немного "остыл" – средняя цена снизилась на 0,3%. Особенно сильно цены упали в Астане – сразу на 2,6%. Отметилась и Кызылорда – минус 1,2%.

Наибольший прирост зафиксирован в Шымкенте – сразу на 4,1% за месяц. В Алматы он составил 1,3%.

В годовом разрезе лидером по росту цен стал Актобе – плюс 17,6%. Следом идут Павлодар и Алматы с приростом в 13,3% и 12,9% соответственно. В Астане цены за год выросли на 2,2%, а в Караганде и Усть-Каменогорске, наоборот, снизились на 0,8% и 3,4% соответственно.

Рост цен на рынке недвижимости в Казахстане
(в мае 2025 года)
Регион Первичный рынок Вторичный рынок
К апрелю
2025г.		 К маю
2024г.		 К апрелю
2025г.		 К маю
2024г.
Казахстан 0,7% 8,7% -0,3% 6,3%
Астана 0,0% 7,3% -2,6% 2,2%
Алматы 1,9% 12,7% 1,3% 12,9%
Шымкент -0,6% 10,9% 4,1% 2,8%
Актау 0,0% 4,6% -0,4% 1,1%
Актобе 3,0% 6,4% 2,6% 17,6%
Атырау 1,1% 6,3% 0,0% 12,7%
Жезказган 0,0% 7,2% 0,4% 2,3%
Кокшетау 0,0% 7,3% 0,8% 8,8%
Караганда 0,0% 2,8% 0,0% -0,8%
Қонаев 1,3% 9,0% -0,3% 7,9%
Костанай 1,5% 5,8% 0,0% 3,7%
Кызылорда 2,1% 6,8% -1,2% 0,3%
Уральск 0,8% 2,9% 0,5% 1,8%
Усть-Каменогорск 0,0% 1,2% 0,3% -3,4%
Павлодар 2,3% 22,6% 2,3% 13,3%
Петропавловск 0,0% 2,6% 1,0% 8,5%
Семей 0,0% 1,4% 0,5% 9,7%
Талдыкорган 0,0% 8,8% 0,0% 7,9%
Тараз 0,0% 10,2% 0,6% 6,6%
Туркестан 0,0% 1,9% 0,6% 11,3%
По данным Бюро национальной статистики

По итогам мая средняя стоимость первичного жилья в Казахстане составила 521 596 тенге за квадратный метр. Самые дорогие квартиры продаются в Алматы (633 217 тенге) и Астане (596 433 тенге), а самые дешевые – в Уральске (286 288 тенге за "квадрат").

На вторичном рынке жилье продается в среднем по 541 858 тенге за квадратный метр. Здесь также лидерами являются Алматы и Астана – 658 226 тенге и 646 653 тенге за "квадрат" соответственно. Самая дешевая "вторичка" продается в Кызылорде – по 313 448 тенге за квадратный метр.

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Казахстане
(в мае 2025 года)
Регион Первичное жилье Вторичное жилье Арендное жилье
Казахстан ₸521 596 ₸541 858 ₸4 496
Астана ₸596 433 ₸646 653 ₸5 000
Алматы ₸633 217 ₸658 226 ₸5 241
Шымкент ₸478 599 ₸440 012 ₸3 848
Актау ₸428 747 ₸335 840 ₸3 309
Актобе ₸298 411 ₸341 844 ₸2 897
Атырау ₸512 205 ₸482 711 ₸3 937
Жезказган ₸397 692 ₸363 933 ₸4 013
Кокшетау ₸331 988 ₸335 654 ₸3 297
Караганда ₸368 720 ₸386 166 ₸4 442
Қонаев ₸417 962 ₸440 514 ₸3 643
Костанай ₸410 572 ₸399 139 ₸2 934
Кызылорда ₸357 945 ₸313 448 ₸2 605
Уральск ₸286 288 ₸360 689 ₸3 155
Усть-Каменогорск ₸392 089 ₸372 932 ₸3 264
Павлодар ₸423 015 ₸419 681 ₸2 765
Петропавловск ₸359 794 ₸401 498 ₸3 340
Семей ₸453 834 ₸430 660 ₸3 438
Талдыкорган ₸370 059 ₸371 977 ₸3 230
Тараз ₸387 287 ₸337 348 ₸2 235
Туркестан ₸338 637 ₸343 058 ₸2 487
По данным Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что эксперты ожидают дальнейшего роста цен на недвижимость, который будет связан с повышением ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 16%.

Между тем мы ранее рассказывали о том, что в Казахстане планируют ввести запрет на расчет наличными деньгами при покупке жилья на первичном рынке. О том, может ли это привести к росту цен, читайте здесь.

Также недавно эксперты рассказали о причинах резкого роста цен на рынке недвижимости в последние годы. Подробности можно прочитать в нашем материале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2253468-arenda-zhilya-desheveet-v-kazahstane-v-kakih-gorodah-snizhayutsya-ceny/