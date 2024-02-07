Сколько молодых казахстанцев нуждаются в собственном жилье

По данным аналитиков, в собственном жилье нуждаются 1,3 млн казахстанцев в возрасте от 18 до 35 лет. Где и на каких условиях они могут оформить льготную ипотеку, читайте в материале NUR.KZ.

Собственное жилье позволить себе могут далеко не все казахстанцы. Всему виной дорогие квадратные метры и высокие проценты по ипотекам.

Тем не менее, как отмечают в "Отбасы банке", в прошлом году смогли отметить новоселье 24 705 молодых казахстанцев, которые получили займы в рамках системы жилищных строительных сбережений на сумму 414 млрд тенге.

В основном они приобретали 1-комнатные и 2-комнатные квартиры, стоимость которых в среднем составляла 19,7 млн тенге.

Впрочем, такое количество можно назвать "каплей в море" – на текущий момент в жилье нуждаются еще 1,3 млн казахстанцев от 18 до 35 лет. Специально для них в стране работают региональные молодежные программы, в рамках которых можно получить ипотечный кредит под 5% годовых.

Какие ипотеки доступны для молодежи

На данный момент почти во всех регионах страны существуют свои версии молодежных ипотек. Программы запущены в Алматы, Астане, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской областях, а также в областях Абай и Ұлытау.

Жилой комплекс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Условия у всех примерно одинаковые:

возраст заемщика – не старше 35 лет;

трудовой стаж – от 6 до 12 месяцев в зависимости от региона;

не должно быть собственной недвижимости последние 5 лет;

первоначальный взнос – 10%;

процентная ставка – 5% (ГЭСВ – 5,2% );

(ГЭСВ – ); максимальный срок ипотеки – 19 лет.

Стоимость жилья может быть любой, однако есть ограничения по сумме займа – она варьируется от 10 млн до 20 млн тенге в зависимости от региона. Если выбранный вариант дороже, то разницу между суммой займа и ценой жилья участники программы покрывают самостоятельно.

В "Отбасы банке" также отметили, что первая молодежная жилищная программа стартовала в 2017 году в Алматы. За 7 лет ипотеки по льготным условиям оформили 5 400 молодых казахстанцев по всей стране. Бюджет программы льготного кредитования молодежи составил 98 млрд тенге.

Впрочем, только молодежными ипотеками дело не ограничивается. Важно помнить, что многие банки также предлагают различные партнерские программы с застройщиками, процентная ставка которых может оказаться намного ниже среднерыночной.

Для молодых казахстанцев и их семей также была разработана новая жилищная программа "9-20". Ранее мы подробно рассказали о ее особенностях. В "Отбасы банке" между тем сообщили, что ее запуск планируется уже в марте текущего года.