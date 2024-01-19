Новая ипотека под 5%: кто из казахстанцев сможет ее оформить

Новую ипотеку под 5% запустили в Западно-Казахстанской области. Направлена она на поддержку молодых работающих казахстанцев. Какие у нее будут условия, читайте в материале NUR.KZ.
В Казахстане действует множество региональных жилищных программ для молодых, работающих казахстанцев. Под льготный процент можно приобрести жилье в Алматы, Астане, в Актюбинской, Алматинской, Карагандинской областях и во многих других регионах страны.
Теперь, как сообщили в "Отбасы банке", в этот список добавилась и Западно-Казахстанская область. Совместно с акиматом области в регионе запустили ипотеку "Жайық жастары". На ее реализацию выделили 600 млн тенге.
Кто может оформить ипотеку
Как отметили в банке, принять участие в "Жайық жастары" смогут медработники, учителя, работники культуры, спортсмены и тренеры-преподаватели, сотрудники коммунальных предприятий, госслужащие, а также сотрудники местных исполнительных органов.
Главное условие – участвовать в программе могут граждане в возрасте от 21 до 35 лет включительно, которые вместе со своей семьей имеют постоянную прописку в Уральске за последний год.
Какие условия у ипотеки
У "Жайық жастары" примерно такие же условия, какие были и во всех предыдущих региональных ипотеках:
- ставка по кредиту – 5% (ГЭСВ 5,2%);
- максимальная сумма займа – 15 млн тенге;
- первоначальный взнос – не менее 10%;
- максимальный срок займа – 19 лет.
- можно приобрести жилье и на первичном, и на вторичном рынках, а также в строящемся доме, если есть гарантия от Казахстанской жилищной компании (КЖК).
Стоит отметить, что прием заявок на участие в новой жилищной программе стартовал 18 января в 10:00. Потенциальные участники могут пройти отбор в Управлении общественного развития Западно-Казахстанской области по адресу: Уральск, пр. Н.Назарбаева 188.
Чтобы пройти отбор, нужно набрать нужное количество баллов, на которое влияет наличие детей, стаж работы, профессия, принадлежность к социально уязвимым категориям и даже количество лет в браке.
Когда список участников сформируется, все они получат направления на кредитование в "Отбасы банке". Займы смогут оформить заявители, прошедшие проверку платежеспособности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2056420-novaya-ipoteka-pod-5-kto-iz-kazahstantsev-smozhet-ee-oformit/