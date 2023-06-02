Ипотеку под 5% для молодых казахстанцев запустят в еще одной области

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Льготную жилищную программу готовят к запуску в Улытауской области. О том, кто сможет стать ее участником и на каких условиях, рассказали в "Отбасы банке".

В Казахстане запустят еще одну ипотеку для молодежи – Ulytau zhastary. В ее рамках молодые работающие казахстанцы, проживающие в Улытауской области, смогут приобрести свое собственное жилье на льготных условиях. На финансирование программы выделено 750 млн тенге.

Ипотека будет действовать на следующих условиях:

максимальная сумма займа – 20 млн тенге (если жилье стоит больше, можно добавить свои деньги);

(если жилье стоит больше, можно добавить свои деньги); первоначальный взнос – 10% ;

; процентная ставка – 5% (ГЭСВ 5,2% );

(ГЭСВ ); максимальный срок займа – 19 лет.

Ипотекой могут воспользоваться только казахстанцы в возрасте от 18 до 35 лет, которые работают в следующих сферах экономики: здравоохранение, образование, культура, спорт, СМИ, социальная сфера.

Чтобы участвовать, казахстанцу нужно соответствовать следующим условиям:

официальный стаж работы участника в указанных сферах должен быть не менее 12 последних месяцев на момент подачи заявления;

наличие непрерывной постоянной регистрации участника и совместно проживающих с ним членов его семьи в Улытауской области на протяжении последнего года;

у участника и членов его семьи не должно быть собственного жилья в течение последних 5 лет.

В рамках этой жилищной программы можно будет приобрести жилье как на первичном рынке, так и на вторичном, в том числе и то, которое еще строится, но только если у него есть гарантия от АО "Казахстанская жилищная компания".

Напомним, аналогичные ипотеки работают и в других регионах страны. Например, в Акмолинской области ("Акмола жастары") и в Алматы ("Алматы жастары").

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2023048-ipoteku-pod-5-dlya-molodyh-kazahstantsev-zapustyat-v-esche-odnoy-oblasti/