Хватит ли детских выплат из Нацфонда для оплаты обучения или покупки жилья в Казахстане

Сумма, которую ребенок получит от Нацфонда, может оказаться небольшой. Однако ее можно использовать в других программах в качестве дополнительных средств. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В 2024 году казахстанские дети получили часть инвестиционного дохода Нацфонда. Каждому ребенку перечислили по 100,52 доллара. Эту сумму нельзя назвать большой, но со временем она будет расти – за счет новых перечислений и инвестирования в различные финансовые инструменты для получения дохода.

Дети, которые попадут в систему с рождения, по предварительным подсчетам могут получить от трех до четырех тысяч долларов. По актуальному курсу это примерно 1,4-1,8 млн тенге. А получатели, которым целевые требования будут начисляться не все детство, в результате могут накопить еще меньше.

Забрать деньги можно будет только после того, как ребенку исполнится 18 лет. Потратить их можно на оплату обучения или на улучшение жилищных условий. Однако, учитывая текущий рост цен в стране, полученной суммы, даже за все 18 лет, может не хватить, чтобы покрыть такие расходы.

Например, за последние 5 лет стоимость обучения в казахстанских вузах выросла в несколько раз, и денег, которые ребенок получит от Нацфонда, может не хватить на оплату даже одного года в университете.

Как рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), в таких случаях выход можно найти в других программах, которые призваны решить вопросы образования или улучшить жилищные условия.

Так, например, в Казахстане действует государственная образовательная накопительная система, с помощью которой можно собрать деньги на оплату обучения. Средства можно начать копить с самого рождения ребенка, а затем вместе с выплатой из Нацфонда использовать по прямому назначению.

Если же было принято решение потратить деньги на улучшение жилищных условий, то можно, например, пополнить ими жилищный строительный вклад или использовать их при оформлении ипотеки.

Важно отметить, что участие детей в других социальных программах, как также сообщили в ЕНПФ, никак не влияет на выплаты из Нацфонда. То есть, если ребенок получает, например, пособие по инвалидности или по потере кормильца, он наравне со всеми получит положенные ему деньги.