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В каких банках можно взять выгодную ипотеку на жилье от застройщика в Казахстане

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Деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ипотеку на рыночных условиях не все могут себе позволить. Однако можно присмотреть партнерские программы банков с застройщиками с более низкими ставками. Об их условиях узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане наблюдается проблема с доступностью жилья для населения. Далеко не все жители страны могут себе позволить приобрести квартиру или дом, оформив ипотеку на рыночных условиях – проценты по ней одни из самых высоких в мире.

Однако некоторые банки, помимо своих обычных жилищных займов, предлагают клиентам партнерские программы для покупки жилья у определенного застройщика. Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) у таких займов может оказаться гораздо ниже рыночной и даже совпадать с некоторыми государственными льготными программами.

Согласно данным портала Ranking.kz, в рамках таких партнерских ипотек можно приобрести как готовое жилье, так и строящееся. Стоит отметить, что у всех таких программ один и тот же размер первоначального взноса – от 20%.

Так, например, в Банке ЦентрКредит действуют сразу три программы. Ставки по ним начинаются от 5% (ГЭСВ 5,1%). Например, у продукта "#Ипотека" ставка варьируется от 5% до 14,5% (ГЭСВ – 5,1-15,5%). Максимальная сумма займа может достигать 100 млн тенге, а срок – до 180 месяцев.

Похожие условия у программы "#Ипотека ДДУ", однако здесь максимальная сумма составляет 80 млн тенге. В то же время "#Superипотека" предлагает ставку от 8% до 14,5% с аналогичной суммой в 80 млн тенге на 180 месяцев.

Altyn Bank в свою очередь предлагает клиентам партнерскую программу "Цифровая ипотека "Онай" – ставка варьируется от 0,1% до 17,5% (ГЭСВ – 0,1%-19,55%). Максимальная сумма займа ограничивается 80 млн тенге, которые можно получить на 240 месяцев.

У Freedom Bank также есть свои партнерские программы. Например, "Цифровая ипотека на квартиры от партнеров" предлагает ставку от 16% (ГЭСВ – 17,2%). Максимум можно оформить 70 млн тенге на 240 месяцев.

У программы "Цифровая каскадная ипотека на квартиры от партнеров (готовое жилье)" ставка начинается от 7% или 9% (ГЭСВ 7,2%) в зависимости от условий. Максимальная сумма составляет 35 млн тенге, которую можно взять на 240 месяцев.

И третья программа банка – "Цифровая ипотека" для строящегося или готового жилья предлагает ставку от 7% до 17%. Можно оформить до 80 млн тенге на 240 месяцев.

Halyk Bank предлагает две партнерские программы. У "Строящегося жилья от BI Group" ставка может варьироваться от 0,1% до 15,5%. Сумма займа не ограничена, а максимальный срок составляет 240 месяцев.

У второй программы – "Строящееся жилье от BAZIS-A" – ставка варьируется от 18% до 22% (ГЭСВ – 20,4%-25%). По максимальной сумме информации нет, зато максимальный срок составляет 240 месяцев.

Партнерские ипотечные программы казахстанских банков
Партнерская ипотека в Казахстане. Инфографика: ranking.kz

Таким образом, казахстанцы, которые планируют приобрести жилье в ипотеку, могут обратить внимание на некоторые партнерские программы банков с застройщиками. В зависимости от условий можно найти самую подходящую, которая будет отвечать возможностям семьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2058828-v-kakih-bankah-mozhno-vzyat-vygodnuyu-ipoteku-na-zhile-ot-zastroyschika-v-kazahstane/

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