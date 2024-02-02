Дату запуска новой ипотеки под 9% прокомментировали в "Отбасы банке"

Новая ипотечная программа "9-20-25" еще разрабатывается в Казахстане. Поэтому точная дата ее запуска пока неизвестна. Промежуточные результаты журналисты NUR.KZ узнали в "Отбасы банке".

Три месяца назад в Казахстане заговорили о новой жилищной программе "9-20-25", которая предполагает выдачу ипотечных кредитов под 9% годовых с первоначальным взносом в 20% на 25 лет.

Программу планируют направить на обеспечение жильем работающей молодежи. При этом казахстанцы смогут участвовать в ней всего один раз.

В пресс-службе "Отбасы банка", в котором можно будет оформить такую ипотеку, между тем отметили, что о ее запуске говорить пока рано.

"На данный момент программа "9-20-25" находится в процессе разработки. Поэтому рассказать о точной дате запуска и более подробных условиях ее реализации на данный момент не представляется возможным", – сообщили в банке.

Там также добавили, что реализация программы будет происходить за счет рыночного финансирования, бюджетные средства использоваться не будут. При этом конечная ставка кредитования будет зависеть от ставки привлечения средств на рынке.

Ежегодно планируется привлечение внебюджетных ресурсов в размере 150 млрд тенге, что позволит обеспечить жильем дополнительно 8 тысяч семей в год.

Для максимальной прозрачности процедуры участия в программе ее оператор также планирует с согласия заемщика публиковать списки получивших займы на своих интернет-ресурсах.

"Когда программа "9-20-25" будет утверждена, "Отбасы банк" проинформирует казахстанцев дополнительно и предоставит более подробную информацию", – подытожили в банке.

Напомним, что ранее мы также писали, возможно ли подорожание жилья из-за новой ипотечной программы. Тогда отмечалось, что все зависит от ее объемов – если люди массово выйдут с данным продуктом на жилищный рынок, то это повлияет на цены.