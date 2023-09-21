Ипотека под 5%: кто может ее оформить в Казахстане

Почти во всех регионах Казахстана молодые граждане могут оформить льготную ипотеку под 5%. Одно из основных условий – возраст заемщика до 35 лет включительно. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Во многих регионах страны действуют специальные молодежные ипотечные программы. Например, одна из них недавно была запущена в области Ұлытау.

Аналогичные программы работают в Алматы, Акмолинской, Алматинской, Карагандинской областях и в ряде других регионов. Как сообщают в "Отбасы банке", общая сумма их реализации составила более 98 млрд тенге.

На каких условиях выдают ипотеку

Условия молодежной ипотеки во всех регионах примерно одинаковые. Исключение составила лишь максимальная сумма займа, которая зависит от региона и варьируется от 10 млн до 20 млн тенге. При этом стоимость жилья не ограничивается. Разницу участники программы покрывают самостоятельно.

Воспользоваться ипотекой могут работающие в определенных для каждого региона сферах занятости граждане в возрасте до 35 лет включительно. Исключением стал Костанай, там по условиям программы возраст заемщика не должен превышать 34 лет.

Его официальный стаж работы на момент подачи заявки должен быть не менее 6-12 месяцев в зависимости от региона. То есть программы направлены на работающую молодежь, а не на социально уязвимые слои населения. Однако у заемщика не должно быть своего жилья в течение последних 5 лет.

Первоначальный взнос по льготной ипотеке составляет 10%, процентная ставка – 5% (ГЭСВ 5,2%), максимальный срок займа – до 19 лет. Участвовать в программе может только один из супругов.

Как отмечают в банке, под возрастные критерии для молодежной ипотеки попадает каждый третий житель страны. Это подтверждается и статистикой – сейчас в "Отбасы банке" на свое будущее жилье копят 2,6 млн вкладчиков. При этом их средний возраст составляет именно 35 лет.

Напомним, ипотечные программы "Отбасы банка" выдаются по условиям, которые заметно отличаются от рыночных программ других банков второго уровня.